ОБСЕ предупредила о возможной экологической катастрофе в Донбассе

ОБСЕ в очередной раз призвала стороны конфликта в Донбассе отозвать оружие и подумать о мирных гражданах. Из-за недавнего обстрела ВСУ Донецкой фильтровальной станции может возникнуть экологическая катастрофа в Ясиноватой. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

источник Pravda. Ru

"Экологическую катастрофу нельзя исключать, поскольку выделения ядовитых газов от резервуаров с хлором на станции потенциально могут покрывать широкую территорию", — говорится в сообщении миссии в Facebook.

По его словам, "артобстрел фильтрационной станции показывает полное пренебрежение к человеческой жизни и широким интересам гражданского населения".

Напомним, ранее в ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли бригаду, которая ехала на станцию, чтобы устранить повреждения. Жертв и пострадавших не было, но была повреждена рабочая техника.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", отвести вооружение стороны должны были 20 февраля. Отвод техники предусмотрен соглашением, которое было достигнуто между сторонами конфликта 15 февраля. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Как сообщили в командовании республики, ополченцы не смогли отвести технику из-за того, что Киев отказался сделать то же.

Позже ополченцы заявили, что украинские силовики саботируют отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

"Украинская сторона саботирует отвод тяжелого вооружения. В результате вчерашних переговоров украинская сторона отказалась отводить военную технику и заявила, что в ближайшее время не будет этого делать", — сказал представитель минобороны ДНР.

В ДНР говорят, что украинская сторона делает все для того, чтобы максимально отсрочить процедуру отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

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