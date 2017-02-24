В Киеве признались, что не заинтересованы в реализации минских соглашений

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич ("Оппозиционный блок") рассказал, что Киев не собирается исполнять политическую часть минских соглашений и даже не заинтересован в этом.

"Сегодня мы должны констатировать факт, что на линии соприкосновения ситуация ухудшается. Принятие отдельных решений, которые, безусловно, усложняют реализацию минских соглашений, — следствие того, на мой взгляд, что Украина воздерживается от реализации именно политического пакета, предусмотренного минскими соглашениями", — подчеркнул Шуфрич. "Власти (Украины), абсолютно уверен, не заинтересованы в реализации Минских соглашений и при этом апеллируют к тому, что безопасность не обеспечена", — добавил он.

Депутат заключил, что перспектива мирного решения конфликта невозможна без того, чтобы "заставить украинскую власть" придерживаться минских договоренностей.

Напомним, ранее в Киеве признались: от Донбасса нам нужна только земля, а не люди. Позицию нынешней украинской власти выразил экс-президент страны Леонид Кравчук.

Ведущий телеканала "112-Украина" попросил Кравчука прокомментировать признание РФ паспортов ДНР и ЛНР. Экс-президент сделал довольно громкое заявление. Он отметил, что российское руководство, признав документы ДНР и ЛНР, якобы забрало к себе всех жителей республик.

"Лично я не против… Но территория наша — это наша земля! И мы землю эту никому не собираемся отдавать", — высказался Кравчук.

Напомним, ранее мониторинговая миссия ОБСЕ возложила ответственность за новый виток эскалации на Донбассе на Киев. В результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла. Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе.

"Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная: сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — заявил глава государства.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!