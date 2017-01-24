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Источник Правда.Ру

Украина подала против России пять исков в ЕСПЧ, надеясь на "позитивный прецедент"

Мир » Бывший СССР » Украина

Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил в понедельник глава ведомства Павел Петренко.

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Фото: REX

По его словам, первое дело по событиям в Крыму — о нарушении прав человека, похищении и убийстве украинских военных, крымских татар и гражданского населения. Следующее дело говорит о "событиях в Донбассе, военных действиях, уничтожении имущества, убийстве граждан и военных", сказал украинский министр.

"Третье дело — это дело так называемого похищения детей-сирот. Когда Россия помогала вывести украинских детей с территории Украины", — цитирует Петренко РИА Новости.

Остальные два дела касаются событий 2015-2016 годов, к примеру, это запрет меджлиса крымско-татарского народа.

Как пишут украинские СМИ, по мнению министра, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать "позитивный для Украины прецедент".

Напомним, в январе Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Москву в причастности к крушению малайзийского MH17, обстрелу жилых районов в Донбассе, а также в нарушении прав крымско-татарского народа. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Накануне стало известно, что украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН против России новыми фактами. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что работа над дополнением будет вестись постоянно и будет направлена, в частности, на укрепление санкций против России.

Между тем юристы говорят о сомнительной перспективе этого дела.

— Финансирование терроризма — это достаточно конкретная вещь. И Украина должна будет представить доказательства того, что на ее территориях имеет место террористическая деятельность, которая подтверждается данными международных представителей, а не только заявлениями самих украинских деятелей.

Кроме того, надо будет доказать, что действительно какие-то финансовые потоки направляются на Украину нелегальным способом для подготовки и финансирования этих террористических актов. А никаких международно признанных актов, подтверждающих подобную деятельность пока что мы не знаем, — рассказал Правде. Ру президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин.

Также в январе лондонский суд приступил к рассмотрению иска России против Украины о долге в $3 млрд. Еврооблигации были выпущены Украиной, а затем приобретены Россией. Несмотря на наступление срока оплаты, Украина отказывается возвращать долг, настаивая на его уменьшении и рассрочке.

Заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент Алексей Исполинов уверен, что лондонский суд дорожит своей репутацией, поэтому спор будет рассмотрен быстро и квалифицированно. Но шансов у Украины нет.

— Они прекрасно понимают, что дело безнадежное. Другое дело, мы опять же понимаем, что МВФ — это много политики, контрольный пакет МВФ всегда за США. По уму они должны были давно прекратить финансирование (Украины) из-за этого спора. То есть мы видим, что здесь не столько финансы и экономика, сколько политика, — рассказал он, отвечая на вопрос, как отразится решение суда на репутации Украины в МВФ.

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