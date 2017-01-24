Брюссель: Украине нечего мечтать о НАТО

Украина, взявшая курс на Запад, в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО, поскольку страны Североатлантического альянса не видят оснований для присоединения Киева к брюссельской "военной семье".

Фото: AP

В пресс-службе НАТО заявили, что сегодня главный приоритет для Украины — модернизация и реформы, в чем Североатлантический альянс ее поддерживает, однако речи о полноформатном вступлении страны в организацию не идет, передают Известия.

Источник издания в Брюсселе отметил, что в планах НАТО нет намерений расширить состав организации за счет Украины. Кроме того, в альянсе нет понимания, как именно Украина могла бы усилить безопасность других членов структуры.

Украинцы чувствуют, что никакого энтузиазма по отношению к их стране Евросоюз больше не испытывает. А "первоначальная эйфория", охватившая многих после переворота в Киеве в 2014 году, сменилась разочарованием. Граждане помнят все обещания президента страны Петра Порошенко. Если верить его словам, украинцы должны были получить возможность свободно путешествовать в страны ЕС с первого января 2015 года, но этого так и не произошло.

В прошлом году "сюрприз" преподнесли голландцы, проголосовавшие против ратификации соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Теперь парламент Нидерландов должен проголосовать по поводу новой версии соглашения

Ранее Pravda.Ru сообщала, что количество сторонников вступления Украины в НАТО и ЕС с начала года сократилось на 10%. В июле 2016 года за вступление проголосовали бы 37,7% респондентов, против — 38,2%.

Между тем не так давно в Европарламенте заявили, что украинцы могут даже не мечтать о работе или ПМЖ в Европе.

— Считаю распространенной ошибкой полагать, что соглашение автоматически влечет за собой право граждан Украины на постоянное место жительства в Евросоюзе, а также разрешение на работу и социальные пособия. Это совсем не так. Право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых — туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам, — цитируют депутата Европарламента и члена парламентского комитета ассоциации ЕС — Украина Ивана Штефанеца "Известия".

Иными словами, Евросоюз не обещает Украине ничего из того, о чем мечталось жителям этой страны, за что "на Майдане стояли" и что так истово обещал президент Петр Порошенко.

Вступление в НАТО для украинских властей является приоритетной целью. Выступая в Раде 6 сентября с ежегодным посланием, Петр Порошенко заявил, что вступление в НАТО остается стратегической целью для Украины. По его словам, путь в альянс для страны является "незыблемым, как Полярная звезда на звездном небе".

Правда, позже посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил: "На сегодня Украина не готова к вступлению в НАТО". Членство ей пообещали "в обозримом будущем".

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал НАТО важной, однако "устаревшей" организацией в последнем интервью газетам The Times и Bild.

"Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы… Во-первых, альянс устарел, потому что был создан очень давно. Во-вторых, страны-члены не платят того, что должны… НАТО устарел, потому что не борется с терроризмом", — отметил Трамп. В этом же интервью он подверг критике иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель и намекнул на возможную сделку с Россией по санкциям. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что "это объявление войны Европе".

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