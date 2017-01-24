Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рассекречено: ЦРУ объявило Бандеру террористом

Мир » Бывший СССР » Украина

Около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствуют, что США считали террористами украинских националистов, их организации и лидеров — таких, как Степан Бандера. Впрочем, это не помешало Вашингтону финансировать, поддерживать и использовать этих людей.

358589.jpeg
фото: архив ЦРУ

Документы от 1948 года выложили в свободный доступ. Посмотреть их можно на сайте спецслужбы.

"Степан Бандера, который с начала своей политической карьеры действовал против России и Польши, — вероятно, наиболее значимый на Украине лидер националистов наряду с Андреем Мельником. Он был членом террористической организации ОУН (Организации украинских националистов) и участвовал в убийстве Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши", — сказано в документах.

Напомним, в нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия. Самое массовое было в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

Во время движения над толпой попеременно проносились традиционные антироссийские лозунги и клич "слава Украине!", однако в этом году их дополнили и антиправительственные речевки. "(Главу МВД Арсена) Авакова — собаку, повесить на гиляку (ветку)!" — кричал через звукоусилитель один из заводил шествия.

А на днях стало известно, что на одной из улиц Киева была открыта мемориальная доска основателю Организации украинских националистов (ОУН) и соратнику Степана Бандеры Евгению Коновальцу. В начале 30-х годов, когда вскоре после прихода нацистов к власти в Германии руководство ОУН установило систематические контакты с нацистскими правителями, Коновалец лично дважды встречался с Гитлером.

Причем в ЕС на то, как фашизм поднимает голову, смотрят сквозь пальцы. Еще в 2015 году в Мюнхен стали массово приезжать жители западной Украины, которые считают Степана Бандеру национальным героем. В годовщину смерти Бандеры, "многочисленные фашисты с Украины, а также из Германии" регулярно совершают паломничества к его могиле. Как сообщало издание Contra Magazin, такие мероприятия немецкие власти не запрещают, а даже косвенно поддерживают такие тенденции за счёт средств налогоплательщиков.

К слову, опросы, проведенные после "Евромайдана", показали, что современные украинцы все больше и больше поддерживают нацистские идеи ОУН-УПА. В 20143–2015 годах количество сторонников признания ОУН-УПА выросло с 27 процентов до 41 процента, при этом число противников этой идеи существенно уменьшилось с 52 до 38 процентов, передает Политонлайн.

Как сообщала в своей статье The New York Times, власти США после Второй мировой войны часто использовали бывших нацистов в качестве шпионов и информаторов для борьбы с СССР. А расследование Associated Press (AP) показало, что Минюст США на протяжении нескольких десятилетий заключало соглашения с проживавшими в стране нацистами, в соответствии с которыми они обязывались добровольно покинуть Соединенные Штаты и отказаться от американского гражданства в обмен на обещание того, что их не лишат пенсии.

"С 1979 года не менее 38 из 66 нацистских преступников, вынужденно покинувших США, получили миллионы долларов от управления социального обеспечения. Не менее четырех бывших нацистов сейчас живут в Европе и продолжают получать американские социальные пособия", — отмечает агентство.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Преступления Степана Бандеры: факты и домыслы
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Достижения медицины
Будущее медицины: Микромашины внутри нас
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Литература
Виктория Токарева: "Я никогда не хотела жить там, где не говорят по-русски"
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне вызовет протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и рассуждениями "фейкового" телеканала CNN. Упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем. Технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Кто сорвет инаугурацию Трампа
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Россия
Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Ольга Таболина Будущее медицины: Микромашины внутри нас Ольга Таболина Руслан Веснянко Украина: Маразм наперегонки Руслан Веснянко Лейла Мамедова Валютные качели: Сколько будет стоить рубль? Лейла Мамедова
Комментарии
Сергей Зиверт Иран становится большой проблемой
SerZH1972 . Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Тарас Шевченко(Одноклассники) "Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?
владимир буканов "Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?
Елизавета Бам Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
vkontakte_195442645 Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Arik Karapetian Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?
Алексей Алексей(Facebook) Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?
Стаc Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
GuglTell Кто сорвет инаугурацию Трампа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?