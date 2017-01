Рассекречено: ЦРУ объявило Бандеру террористом

Около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствуют, что США считали террористами украинских националистов, их организации и лидеров — таких, как Степан Бандера. Впрочем, это не помешало Вашингтону финансировать, поддерживать и использовать этих людей.

фото: архив ЦРУ

Документы от 1948 года выложили в свободный доступ. Посмотреть их можно на сайте спецслужбы.

"Степан Бандера, который с начала своей политической карьеры действовал против России и Польши, — вероятно, наиболее значимый на Украине лидер националистов наряду с Андреем Мельником. Он был членом террористической организации ОУН (Организации украинских националистов) и участвовал в убийстве Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши", — сказано в документах.

Напомним, в нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия. Самое массовое было в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

Во время движения над толпой попеременно проносились традиционные антироссийские лозунги и клич "слава Украине!", однако в этом году их дополнили и антиправительственные речевки. "(Главу МВД Арсена) Авакова — собаку, повесить на гиляку (ветку)!" — кричал через звукоусилитель один из заводил шествия.

А на днях стало известно, что на одной из улиц Киева была открыта мемориальная доска основателю Организации украинских националистов (ОУН) и соратнику Степана Бандеры Евгению Коновальцу. В начале 30-х годов, когда вскоре после прихода нацистов к власти в Германии руководство ОУН установило систематические контакты с нацистскими правителями, Коновалец лично дважды встречался с Гитлером.

Причем в ЕС на то, как фашизм поднимает голову, смотрят сквозь пальцы. Еще в 2015 году в Мюнхен стали массово приезжать жители западной Украины, которые считают Степана Бандеру национальным героем. В годовщину смерти Бандеры, "многочисленные фашисты с Украины, а также из Германии" регулярно совершают паломничества к его могиле. Как сообщало издание Contra Magazin, такие мероприятия немецкие власти не запрещают, а даже косвенно поддерживают такие тенденции за счёт средств налогоплательщиков.

К слову, опросы, проведенные после "Евромайдана", показали, что современные украинцы все больше и больше поддерживают нацистские идеи ОУН-УПА. В 20143–2015 годах количество сторонников признания ОУН-УПА выросло с 27 процентов до 41 процента, при этом число противников этой идеи существенно уменьшилось с 52 до 38 процентов, передает Политонлайн.

Как сообщала в своей статье The New York Times, власти США после Второй мировой войны часто использовали бывших нацистов в качестве шпионов и информаторов для борьбы с СССР. А расследование Associated Press (AP) показало, что Минюст США на протяжении нескольких десятилетий заключало соглашения с проживавшими в стране нацистами, в соответствии с которыми они обязывались добровольно покинуть Соединенные Штаты и отказаться от американского гражданства в обмен на обещание того, что их не лишат пенсии.

"С 1979 года не менее 38 из 66 нацистских преступников, вынужденно покинувших США, получили миллионы долларов от управления социального обеспечения. Не менее четырех бывших нацистов сейчас живут в Европе и продолжают получать американские социальные пособия", — отмечает агентство.

