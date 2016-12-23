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Источник Правда.Ру

В 2016 году СБУ отказала более 500 россиянам в посещении Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Больше пятисот граждан России не смогли въехать на территорию Украины с начала 2016 года из-за запрета СБУ. Среди них - 61 журналист.

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Фото: AP

Об этом сообщается в отчете ведомства. Всего на Украину запретили въезжать 1374 иностранцам, 394 из них - за "деятельность, угрожающей национальной безопасности государства", говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что с территории Украины выдворили 20 иностранных граждан, ещё 64 возвращены в страны, гражданами которых они являются.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну певице Наташе Королевой. Согласно документу, который выложил в Facebook лидер запрещенной в России организации "Братство" Дмитрий Корчинский, это решение СБУ приняла в ответ на депутатское обращение Оксаны Корчинской. Певице запретили въезд на Украину с 12 октября на 5 лет. По этому поводу 19 декабря российская певица подала на СБУ в суд.

Вскоре после этого на три года украинские власти запретили  въезд на Украину российской певице Кристине Си из-за выступлений, которые она дала минувших летом в Крыму.

СБУ объявила "опасными для Украины" 140 российских деятелей культуры, мнения, высказывания и действия которых "противоречат интересам" страны. Правда все фамилии тех, кто оказался в черном списке, официально опубликованы не были.

В списке же, который опубликовало украинское министерство культуры, значатся только 80 фамилий "создающих угрозу национальной безопасности" российских и мировых деятелей культуры.

Среди них режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, и многие другие. Кроме того, в список также вошли лидер американской рок-группы Limp BizkitФред Дерст, боксер Рой Джонс-младший и другие.

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Темы СБУ Украина запрет на въезд граждане России
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