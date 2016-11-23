Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Киеве вычислили главного "шатуна" Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в финансировании "агрессии против страны". Свои слова она подкрепила тем, что Порошенко платит налоги в бюджет России.

Петр Порошенко

Тимошенко также рассказала о том, что в России у Порошенко не просто фабрика, а "целая бизнес-империя". По ее словам, это приносит казне РФ сотни миллионов рублей. Тимошенко отметила, что украинский лидер "финансирует агрессию против Украины убийство военных на Востоке", за что должен отвечать.

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" назвала главу государства "главным шатуном".

Ранее Тимошенко заявила, что поддерживает идею импичмента Порошенко. По ее словам, он заработал "уже пять импичментов". О начале такой процедуры заявлял глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Его фракция продолжает блокировать трибуну Верховной рады Украины с требованием расследовать коррупцию высших должностных лиц государства, сообщает РТ.

Тем временем "сладкий бизнес" Порошенко продолжает процветать в России. Слухи о его продаже не подтвердились. Больше того: по некоторым данным, Рошен не только не покинет российский рынок, но и будет расширяться. Сейчас у компании есть производство в Липецке.

Кстати, в прошлом году Порошенко заявил, что совмещать предпринимательскую деятельность с президентской считает абсолютно нормальным. Украинский лидер оговорился, что государственная должность не мешает его прибыльному занятию. Правда, отметил, что от бизнеса на посту главы государства дистанцировался. Читайте подробнее в материале: Порошенко: Совмещать президентство и предпринимательство — это нормально.

В прошлом году Порошенко разбогател на 100 миллионов долларов. Он занял шестую строчку в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивают в 858 миллионов долларов. По итогам 2014 года эта цифра составила 750 миллионов долларов.

Рошен — не единственный актив украинского президента. Он также владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга Укрпроминвест-Агро. Кроме того, ему принадлежат активы в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Также у него есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.

Во время своей предвыборной кампании Порошенко обещал распродать свой бизнес, но слово не сдержал.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Порошенко лишат "сладкого" в России?
Темы Украина Петр Порошенко Юлия Тимошенко
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье
Особенности приема лекарств, некоторые лекарства и безопасность при вождении авто, работе с механизмами
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Практика
Электроника разгрузит тюрьмы и снизит расходы
Читательский топ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"

По словам экспертов, в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода.

Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Наука и техника
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Банки
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Украина
Порошенко объяснил, почему не ввел на Украине военное положение
Мир
Турция закупит у России С-400
Происшествия
СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности

По данным Министерства обороны РФ, в Крыму похищены двое военнослужащих российской армии. Их вывезли на территорию Украины.

СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Наука и техника
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Александр Широкорад Три причины не отдавать Японии Курилы Александр Широкорад Любовь Степушова (Люлько) Россия глобалистам: Меняйтесь или погибнете Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер
Комментарии
vkontakte_133830474 Подросток из Москвы заставил родителей на коленях извиняться за "сломанную жизнь"
Google_105500693393898642445 За что знаменитый нью-йоркский фотограф любит русские свадьбы
Анатолий Ефименко Киев намерен лишить ЛНР водоснабжения с 1 декабря
vkontakte_15093524 Почему СССР отказался от атомных пуль
Arifhan Iskandarov Астану предложили переименовать в Нурсултан или Назарбаев
Kerri Lonsdeyl Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Саныч Сан Астану предложили переименовать в Нурсултан или Назарбаев
Alexander Vlasov Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Мохаммед Дж Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Мохаммед Дж США отказали России в праве считать НАТО угрозой
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?