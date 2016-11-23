В Киеве вычислили главного "шатуна" Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в финансировании "агрессии против страны". Свои слова она подкрепила тем, что Порошенко платит налоги в бюджет России.

Тимошенко также рассказала о том, что в России у Порошенко не просто фабрика, а "целая бизнес-империя". По ее словам, это приносит казне РФ сотни миллионов рублей. Тимошенко отметила, что украинский лидер "финансирует агрессию против Украины убийство военных на Востоке", за что должен отвечать.

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" назвала главу государства "главным шатуном".

Ранее Тимошенко заявила, что поддерживает идею импичмента Порошенко. По ее словам, он заработал "уже пять импичментов". О начале такой процедуры заявлял глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Его фракция продолжает блокировать трибуну Верховной рады Украины с требованием расследовать коррупцию высших должностных лиц государства, сообщает РТ.

Тем временем "сладкий бизнес" Порошенко продолжает процветать в России. Слухи о его продаже не подтвердились. Больше того: по некоторым данным, Рошен не только не покинет российский рынок, но и будет расширяться. Сейчас у компании есть производство в Липецке.

Кстати, в прошлом году Порошенко заявил, что совмещать предпринимательскую деятельность с президентской считает абсолютно нормальным. Украинский лидер оговорился, что государственная должность не мешает его прибыльному занятию. Правда, отметил, что от бизнеса на посту главы государства дистанцировался. Читайте подробнее в материале: Порошенко: Совмещать президентство и предпринимательство — это нормально.

В прошлом году Порошенко разбогател на 100 миллионов долларов. Он занял шестую строчку в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивают в 858 миллионов долларов. По итогам 2014 года эта цифра составила 750 миллионов долларов.

Рошен — не единственный актив украинского президента. Он также владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга Укрпроминвест-Агро. Кроме того, ему принадлежат активы в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Также у него есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.

Во время своей предвыборной кампании Порошенко обещал распродать свой бизнес, но слово не сдержал.

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