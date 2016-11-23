Киев намерен лишить ЛНР водоснабжения с 1 декабря

Заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука на своей странице в Facebook написал, что Киев намерен с 1 декабря отключить водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области.

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"Обеспечение гражданского населения питьевой водой — обязанность государства. Это — гуманитарная составляющая, которая находится под постоянным контролем международных организаций… Срок действия соглашения истекает 1 декабря, после чего Украина не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще", — заявил Тука.

По его словам, в Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия по расчету за потребленную воду. "Украинская сторона осуществила ремонт водопроводов, установила современные счетчики и… Полное игнорирование. Представители ЛНР просто перестали выходить на связь, отвечать на телефонные звонки, не приехали для получения электронных ключей от счетчиков. В то же время, власть отдельных районов Луганской области начала постоянно уменьшать заявки на поставки воды", — сказал Тука.

Заместитель министра Украины также напомнил, что задолженность властей самопровозглашенной Луганской народной республики перед Попаснянским водоканалом, который осуществляет поставки воды, составляет свыше 4,7 миллиона долларов.

Напомним, в конце октября более 40 автомобилей МЧС России доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь. В республики привезли свыше 400 тонн гуманитарных грузов, основную массу которых составляют продукты питания и медикаменты.

Этот гуманитарный конвой стал для Донбасса 57-й по счету с середины августа 2014 года. За этот период для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено уже свыше 64 тысяч тонн гуманитарной помощи, груз обычно разделяется примерно поровну между ДНР и ЛНР. Помощь России помогла Донбассу избежать гуманитарной катастрофы. Для жителей юго-востока Украины доставляются предметы первой необходимости, медикаменты и школьные учебники.

В ноябре президент России Владимир Путин распорядился вновь помочь с поставками газа в украинский город Геническ, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе. "Помочь нужно, сделайте все тоже самое, как в прошлом году" — заявил он, отвечая на соответствующую просьбу главы Крыма Сергея Аксенова.

"Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, она обостряется с прошлого года, когда люди остались без тепла", — отметил глава Крыма. Он напомнил, что в прошлом году по поручению Владимира Путина замерзающий город был обеспечен газом и теплом. "При поставках прошлого года образовалась задолженность в 18 миллионов рублей, задолженность до сих пор не погашена. Но поскольку ситуация критическая, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки", — сказал Аксенов.

Напомним, в январе этого года власти Геническа Херсонской области на юге Украины обратились к российской стороне с просьбой о поставках газа в связи с холодами. Путин, рассмотрев это обращение, поручил проработать вопрос о возможности поставок газа. Поручение президента было выполнено, газ поступал с территории Крыма в Генический район.

Как считает председатель общественной организации "Крымско-татарские предприниматели" Рустем Ниметуллаев, любая помощь Украине со стороны России показывает беспомощность украинских властей. "Поэтому Киев будет кричать: нам газ никто не дал, он нам не нужен, хотя мы знаем, что в хранилища газ поступил", — сказал Ниметуллаев. Радио "Спутник в Крыму" он рассказал, что хотя жители региона без угрозы личной свободе со стороны украинских властей не могут открыто поблагодарить российские власти, они делают это посредством надписей на заборах и столбах.

Между тем экс-депутат Верховной рады Украины от Партии регионов, общественный деятель Алексей Журавко на своей странице в Facebook написал, что его друг из Геническа по телефону сообщил ему, что местные власти и сотрудники Службы безопасности Украины "запугивают госслужащих, а также настраивают население против России".

"На самом деле население Геническа и Генического района ненавидят эту власть. Но если, не дай Бог, кто-то что-то скажет не так, то стукачи мгновенно докладывают в СБУ. И на второй день появляются представители спецслужб либо радикалы", — рассказал общественник.

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