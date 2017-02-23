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Источник Правда.Ру

На Украине передумали возвращать Крым силой

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине назвали сценарий возвращения Крыма военным путем "бесперспективным". Об этом заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилёв.

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"Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров", — приводит "112 Украина" слова депутата.

Парламентарий понадеялся, что санкции в отношении РФ усилят и тогда Россия сама откажется от полуострова.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента соответственно.

В правильном выборе крымчан уверены уже даже украинцы. Недавно "Правда.Ру" сообщала о звонке жителя Харькова в прямой эфир телеканала News One. Зритель поинтересовался, почему Россия, которую ведущие называют "агрессором", заботится о жителях Крыма больше, чем это делала Украина. Он посетовал, что у крымчан пенсия в четыре раза выше, чем у него.

"Медицина бесплатная, газ намного дешевле и т. д. Получается, кто агрессор тогда?", — недоумевал мужчина, представившийся Михаилом.

Официальный представитель страны в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук ранее заявил, что Крым является частью России и под контроль киевских властей не вернется.

Также принадлежность Крыма России признал первый президент Украины Леонид Кравчук. "Он уже является частью российской федеральной системы. Это фактически уже Россия", — подчеркнул бывший глава государства.

Напомним, Россия не раз говорила, что возвращение Крыма в состав РФ не дискуссионный вопрос.

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