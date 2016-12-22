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Источник Правда.Ру

Украинский суд постановил провести обыск у российского президента

Мир » Бывший СССР » Украина

Новости из Украины порой сигнализируют о том, что кое-кому там требуется медицинская помощь. Которая, увы, не оказывается, то ли потому что все деньги ушли на ассоциацию с ЕС, то ли в карманы превратившихся в политиков местных олигархов, по "странному" стечению обстоятельств богатеющих на глазах.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Один из районных судов Киева вынес постановление, разрешающее украинским следователям произвести обыск в администрации президента России, то есть в самом центре Москвы. Искать хотят обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину, в котором содержалась просьба о вводе российских войск на Украину весной 2014 года.

Подобное обращение к российским властям украинская сторона вменяет в вину Януковичу. Следствие утверждает, что есть фотокопии документа, которые демонстрировались в ООН. Но нужен оригинал. В условиях государственного переворота и массового насилия на улицах Киева порыв Януковича попросить у соседнего государства помощи был объясним, сообщает радио Sputnik.

Неясно, правда, как в верхах на Украине представляют себе обыски у главы российского государства. Логичного ответа на этот вопрос найти не удается. Между тем в Киеве установили жесткие сроки: в течение 30 дней после вступления решения в силу следователь должен провести в администрации обыск. Провести этот самый обыск разрешили следователю Генпрокуратуры Украины по особо важным делам.

Эксперты уже не раз говорили о том, что "российской угрозой", газом и бесконечным вопросом с безвизовым режимом украинцев только отвлекают от того, что делается в стране. Если взять, к примеру, ситуацию с ЕС, то евродепутаты ясно дали понять: о работе или ПМЖ в Европе украинцы могут даже не мечтать.

Да и сами жители начали прозревать. Центр политических и экономических исследований на Украине недавно провел социологический опрос. Результаты поразили экспертов: больше половины респондентов не считают россиян врагами, даже наоборот. 51 процент ответил, что считают соседей по-прежнему братским народом.

В Госдуме уже прокомментировали решение украинского суда.

"Данное решение не соответствует международным правовым нормам. Россия — суверенное государство, о чем можно говорить? Они не только в администрацию президента, но и ко мне в квартиру не могут ворваться. Это политическое заявление, не более того", — сказал первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Он отметил, что "Украина может запрашивать нас, обращаться к нам с запросом "просим предоставить доступ", но это через наш суд надо решать будет в итоге".

Впрочем, Владимир Путин уже высказывался по поводу украинского руководства. В этом году на пресс-конференции, комментируя очередное обещание Петра Порошенко вернуть Донбасс и Крым, президент сказал: "Дай Бог вашему теляти нашего волка съесть". Пожалуй, добавить к этому нечего.

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