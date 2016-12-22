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Источник Правда.Ру

Исключение Савченко из делегации ПАСЕ удивило Захарову

Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная рада Украины поддержала проект постановления, который предусматривает лишение депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Напомним, в прошлом году было принято постановление, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ. Сейчас же, по словам главы постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, члена фракции БПП Владимира Арьева, "изменились обстоятельства".

"Внесение изменений в действующее постановление обусловлено изменением обстоятельств, при которых оно было принято, когда новоизбранный народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко на то время незаконно удерживалась на территории Российской Федерации по безосновательным обвинениям и с очевидным нарушением Российской Федерацией международных стандартов защиты прав человека", — сказал глава делегации.

Арьев отметил, что включение Савченко в делегацию обеспечило поддержку последней со стороны ПАСЕ, что в значительной степени способствовало ее освобождению.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в связи с отсутствием реакции ПАСЕ на исключение Надежды Савченко из состава национальной делегации Украины в Ассамблее, сообщает Газета.ру. 

"Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

"ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков уверен, что украинская сторона использовала Надежду Савченко для разжигания антироссийской истерии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Когда Савченко была нужна для антироссийской истерии в ПАСЕ, Киев сделал из нее свое знамя. Но стоило ей выйти за флажки, как она стала изгоем", — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, на днях Савченко заявила, что действующая власть готовит на нее покушение. Об этом Савченко объявила в интервью одному из телеканалов.

"Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически ", — сказа она.

Надежда Савченко находится не в самых лучших отношениях с украинской властью. Так, она неоднократно заявляла, что Петр Порошенко является слабым президентом, а недавно рассорилась с Юлией Тимошенко и вышла из партии "Батькивщина".

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Темы Украина Надежда Савченко
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