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Источник Правда.Ру

Три года после Майдана: Будут ли судить Порошенко?

Мир » Бывший СССР » Украина

21 ноября Украина отметила третью годовщину начала протестов на Майдане Независимости в Киеве, которые впоследствии назвали Революцией Достоинства.

Сегодня многие из бывших майдановцев считают, что режим прошлого "отца нации", мелкого шапочного жулика Януковича был честнее и легитимнее нынешнего. Об этом, к примеру, пишет в Facebook украинский волонтер Юрий Касьянов. "Янукович не эксплуатировал патриотизм, и не делал себе рекламу на крови... И, наконец, Витя не обещал золотые горы, следил за базаром, и отвечал за слова. Один только раз смухлевал на Ассоциации, и сгоряча уехал в Ростов. Нынешние крепче", - пишет Касьянов. А вот Петро Шуклинов - редактор новостного блока издания Liga.net пишет там же, что "если бы я знал, что сразу после Майдана московские войска захватят и аннексируют Крым - я бы ничего не менял. Если бы я знал, что сразу после Майдана начнется российско-украинская война - я бы ничего не менял. Если бы я знал - я бы поступал так же, как поступал. Потому что есть человеческое достоинство - сложное и высокопарное понятие".

Какие выводы сделало украинское общество из событий трехлетней давности? Состоялась ли новая украинская армия? Что происходит в экономике? Какие изменения ждут Украину в следующем году? Будут ли внеочередные выборы? Какие силы придут на смену нынешним? Будут ли судить режим Порошенко? Как будет решаться проблема Донбасса? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru - Олег Соскин, украинский политический деятель , экономист, политолог. Ведет передачу Любовь Степушова (Люлько).

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко посвятил свое недавнее выступление третьей годовщине Евромайдана. Глава страны говорил о "внутренней европеизации" страны, гражданском обществе и жизни рядовых украинцев. Также Порошенко объяснил, почему не ввел военное положение два года назад. 

Порошенко отметил, что произошедшая революция вернула Украину к парламентско-президентской модели власти, демократизировала и европеизировала политическую систему. Также он употребил словосочетание "внутренняя европеизация" страны, заявив, что важно измерять этот показатель.

Украинский лидер признался, что два года назад не поддался давлению "в условиях внешней агрессии" и не ввел военное положение. Хотя это бы значительно усилило бы его полномочия как главы государства. "Я думал не о себе, а о стране", - сказал Порошенко. Он добавил, что помнил о необходимости сохранить и укрепить то, что является признаком европейской культуры, а именно систему сдерживаний и противовесов, политическую конкуренцию, права и свободы украинских граждан, прежде всего, свободу слова, пишет Украинская правда.

А вот бывший президент страны Виктор Янукович заявил, что переворот тогда был неизбежен, а готовили его заранее. На вопрос создателя фильма "Украина в огне" Оливера Стоуна, участвовали ли США в тех событиях, Янукович ответил утвердительно. Представители США - конгрессмены, Нуланд - были частыми гостями на Украине. При этом Янукович задался вопросом, допустима ли ситуация, когда посол Украины пришел бы к митингующим, к примеру, в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожные и обвинял полицейских США. "Я считаю, что это недопустимо ни в одной европейской стране. А почему к Украине было такое отношение?", - резюмировал Янукович. Он добавил, что посол США постоянно принимал у себя представителей Майдана.

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Три года после Майдана: Будут ли судить Порошенко?
Темы Украина Евромайдан Петр Порошенко
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