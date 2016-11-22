Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Между СНГ и ЕС: Украина не усидела на двух стульях

Мир » Бывший СССР » Украина

Торговый оборот между Украиной и некоторыми странами СНГ упал за последние годы в два раза. По мнению экономистов, за 25 лет она стала одним из самых отстающих государств постсоветского пространства. В то время как следовало, казалось бы, сохранять рынки стран, где может быть востребована украинская продукция, Украина отстраняется от работы в рамках СНГ. Итог: спад экономики и постепенное превращение в сырьевую базу.

Между СНГ и ЕС

К чему привели метания между СНГ и ЕС и как Украине быть дальше, Правде.Ру рассказала руководитель отдела экономики Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян.

— О чем свидетельствуют такие плачевные показатели экономики Украины?

— К сожалению, для Украины это общий тренд, связанный с несколькими факторами. В первую очередь, с резким сокращением потенциала промышленной базы этой страны из-за того, что она начала придерживаться достаточно жестких евростандартов, которые не позволяют в полном объеме производить продукцию в привычном для страны формате. Сейчас Украине необходимо серьезное инвестиционное вливание. Цифры назывались совершенно разные, но при этом ни один из вариантов финансирования на сегодня не предполагается осуществлять в полной мере. Евросоюз не рассматривает вопросы промышленной интеграции с Украиной, сосредотачивается исключительно на торговом взаимодействии, для которого необходима конкурентоспособная продукция… Это первый фактор.

Второй, конечно, геополитический — серьезное ограничение контактов России и Украины. Что касается возможности дальнейшего взаимодействия, в том числе торгово-экономического, то, к сожалению, Украина выбрала путь так называемой сырьевой активизации, когда основные виды производственной продукции замещаются полуфабрикатным сырьем. Она пытается реализовать свои экспортные возможности в менее развитые регионы Юго-Восточной Азии, Африки и т.д., налицо серьезная деградация экономики этой страны.

— Какова вероятность выхода Украины из СНГ? При каких условиях она может решиться на выход? Какие последствия повлечет этот шаг?

— Для начала отмечу, что формально Украина не является полноправным членом Содружества — вопрос о членстве в свое время не был ратифицирован Верховной радой и остается подвешенным до сих пор. Соответственно, имеется определенная свобода действий. Судя по всему, такое двойственное положение Украину вполне устраивает. Игра "на грани выхода" демонстрируется постоянно последние лет двадцать, но дальше словесных угроз дело не идет. Скорее всего, несмотря на достаточно агрессивную риторику, Украина попытается сохранить определенные связи с СНГ, с тем чтобы при случае использовать их.

— Напомните, пожалуйста, какие основные торгово-экономические принципы и преференции действуют сегодня в рамках СНГ, как оно поддерживает своих членов.

— В первую очередь, это зона свободной торговли, где имеется конфиденциальный режим наибольшего благоприятствования странам-членам, двусторонний формат взаимодействия, который предусматривает полное обнуление ввозных пошлин при входе на рынок стран-партнеров. Это также наличие программ взаимодействия по торгово-экономическим контактам.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Украина покидает СНГ
Темы СНГ Украина Аза Мигранян международная торговля
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Практика
Опасная работа: Собачьи профессии в полиции
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Озвучены настоящие потери СССР в Великой Отечественной войне
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский Александр Широкорад Колчак в очереди за Маннергеймом Александр Широкорад
Комментарии
Анатолий Мартынов(Facebook) Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
MartovaOlga Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители
Pavel Chausskiy Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Саныч Сан Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма
Саныч Сан СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
анатолий карась Советская война в Египте: Как это было
Oleg Seleznev Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Trender2012 "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Советская война в Египте: Как это было
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?