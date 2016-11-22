Между СНГ и ЕС: Украина не усидела на двух стульях

Торговый оборот между Украиной и некоторыми странами СНГ упал за последние годы в два раза. По мнению экономистов, за 25 лет она стала одним из самых отстающих государств постсоветского пространства. В то время как следовало, казалось бы, сохранять рынки стран, где может быть востребована украинская продукция, Украина отстраняется от работы в рамках СНГ. Итог: спад экономики и постепенное превращение в сырьевую базу.

К чему привели метания между СНГ и ЕС и как Украине быть дальше, Правде.Ру рассказала руководитель отдела экономики Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян.

— О чем свидетельствуют такие плачевные показатели экономики Украины?

— К сожалению, для Украины это общий тренд, связанный с несколькими факторами. В первую очередь, с резким сокращением потенциала промышленной базы этой страны из-за того, что она начала придерживаться достаточно жестких евростандартов, которые не позволяют в полном объеме производить продукцию в привычном для страны формате. Сейчас Украине необходимо серьезное инвестиционное вливание. Цифры назывались совершенно разные, но при этом ни один из вариантов финансирования на сегодня не предполагается осуществлять в полной мере. Евросоюз не рассматривает вопросы промышленной интеграции с Украиной, сосредотачивается исключительно на торговом взаимодействии, для которого необходима конкурентоспособная продукция… Это первый фактор.

Второй, конечно, геополитический — серьезное ограничение контактов России и Украины. Что касается возможности дальнейшего взаимодействия, в том числе торгово-экономического, то, к сожалению, Украина выбрала путь так называемой сырьевой активизации, когда основные виды производственной продукции замещаются полуфабрикатным сырьем. Она пытается реализовать свои экспортные возможности в менее развитые регионы Юго-Восточной Азии, Африки и т.д., налицо серьезная деградация экономики этой страны.

— Какова вероятность выхода Украины из СНГ? При каких условиях она может решиться на выход? Какие последствия повлечет этот шаг?

— Для начала отмечу, что формально Украина не является полноправным членом Содружества — вопрос о членстве в свое время не был ратифицирован Верховной радой и остается подвешенным до сих пор. Соответственно, имеется определенная свобода действий. Судя по всему, такое двойственное положение Украину вполне устраивает. Игра "на грани выхода" демонстрируется постоянно последние лет двадцать, но дальше словесных угроз дело не идет. Скорее всего, несмотря на достаточно агрессивную риторику, Украина попытается сохранить определенные связи с СНГ, с тем чтобы при случае использовать их.

— Напомните, пожалуйста, какие основные торгово-экономические принципы и преференции действуют сегодня в рамках СНГ, как оно поддерживает своих членов.

— В первую очередь, это зона свободной торговли, где имеется конфиденциальный режим наибольшего благоприятствования странам-членам, двусторонний формат взаимодействия, который предусматривает полное обнуление ввозных пошлин при входе на рынок стран-партнеров. Это также наличие программ взаимодействия по торгово-экономическим контактам.

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