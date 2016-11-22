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Источник Правда.Ру

Российские контрактники, захваченные СБУ, были безоружны

Мир » Бывший СССР » Украина

Два российских военнослужащих, которых похитили в Крыму сотрудники СБУ, были в момент нападения без оружия. Об этом сообщили в силовых структурах Крыма, передает РИА Новости.

СБУ захватила россиян в Крыму
Фото: AP

Правда.Ру писала о захвате граждан нашей страны. 20 ноября около часа дня в Крыму незаконно задержали и вывезли в Николаевскую область Украины двух военнослужащих: прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

На пункт пропуска их заманили якобы для передачи документов о высшем образовании. Как пишут СМИ, ранее с контрактниками связались представители харьковского вуза, которые предложили выкупить дипломы. Обмен должен был состояться между российским и украинским пограничными постами — на нейтральной территории. Однако как только контрактники зашли на нее, на них набросились бойцы СБУ. Как стало известно позже, россияне были безоружны и не могли оказаться сопротивление.

Кто организовал все это, пока неясно. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров уже назвал захват незаконной провокацией, совершенной спецслужбами Украины в отношении российских граждан. По последним данным, украинский суд арестовал российских военных на два месяца. 

В Минобороны считают, что спецслужбы Украины могут сфабриковать дела против наших военнослужащих. Их могут обвинить в преступлениях против граждан этой страны. В ведомстве даже отмечают, что не исключено давление на российских граждан, психологическое, так и физическое. Оно будет применяться для получения нужных спецслужбам Украины показаний. Минобороны уже потребовало немедленного возвращения ребят на территорию России. В МИДе сообщили, что ситуацией занимаются соответствующие органы.

Украина же объясняет произошедшее тем, что задержанные — бывшие украинские военные, которые перешли в российскую армию. Их якобы поймали, когда они пересекли границу с Крымом.

Как ранее писала Правда. Ру, эксперты расходятся во мнениях, как трактовать случившееся. Некоторые считают, что Украина в очередной раз показала свое "лицо палача", другие же возлагают вину на самих российских военных, которые перешли границу. Читайте подробнее в материале: СБУ влезла в личину ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Однако в одном эксперты сходятся: российских военнослужащих вернут на родину. Правда, будет ли это обмен или что-то другое, вопрос пока открытый.

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