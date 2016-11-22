Украина потеряла друзей, а новых не приобрела

В последние годы Украина всеми силами отстраняется от "бывших друзей" из СНГ. Киев старается заменить сотрудничество в организации сугубо двусторонними контактами. Такая политика обособления оказалась провальной для страны.

В итоге за два года товарооборот между Украиной и Азербайджаном упал в два с половиной раза, с Арменией — в два раза, с Казахстаном — больше чем на 40 процентов, с Молдавией — на 30 процентов. Подробнее об этом читайте в материале: Страны СНГ объявили Украину "опасным изгоем".

Заместитель завкафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ, доцент Александр Гущин рассказал Правде.Ру, что сейчас происходит в стране.

— Украина наступила на те же грабли, что Молдавия и Болгария в свое время, или ситуация резко отличается?

— Дело в том, что Украина за эти 25 лет стала относиться к числу самых отстающих стран постсоветского пространства. Идет довольно сильный спад экономики, резкое сокращение товарооборота с Россией и переориентация на Европейский союз. Но в рамках Евроассоциации действует система квот, по товарообороту с ЕС Украина вышла в ноль, но это в основном достигается за счет падения товарооборота с Россией.

На Украине идет рост агросектора, но формально, по цифрам, на самом же деле, он достигается за счет падения промышленности, падения экспортного потенциала в промышленном производстве.

Поэтому, в принципе, сама украинская экономика за последние три года подвержена достаточно серьезным структурным изменениям, там усиливается доля сырьевого агросектора. Плюс еще, конечно, политическая составляющая отказа от сотрудничества.

Украина и в экономическом, и в политическом плане допустила ряд промахов. Очень важно было сохранить рынки третьих стран, там, где украинская продукция может быть представлена. Да и в политическом плане надо было развивать отношения со странами СНГ и на двустороннем, и на многостороннем уровнях.

В ближайшие годы тенденция стагнации, при отсутствии резкого роста торговли со странами СНГ, будет продолжаться. Какие-то отдельные попытки украинские власти делают. Был визит Порошенко в Азербайджан, там пытались договориться по авиапромышленности, по сотрудничеству в экспорте авиатехники с концерном "Антонов". Есть интерес Азербайджана к газопроводу Одесса-Броды. Но это пока на уровне либо рассуждений, либо рамочных соглашений. Каких-то серьезных проектов в этом направлении у Украины нет.

— Что нужно сделать Украине, чтобы стабилизировать ситуацию? Только смена политического вектора может кардинально повлиять на динамику?

— Надо быть реалистами. Несмотря на победу Трампа, все равно быстро политический курс США пророссийским не станет. В лучшем случае Трамп будет мостом, нейтральной стороной. И то - должно пройти какое-то время, несколько лет.

В принципе, Украине надо готовить почву для диверсификации своей внешней политики, экономических связей и использовать то географическое положение, которое у нее есть. Это роль межрегиональных связей и региональных интеграционных проектов. Вот через это Украина могла бы перезапустить свою экономику, дать новый импульс развитию.

Надо понимать, что значительная часть украинской прибыли, возможностей не на Западе находится, а на юге, на востоке. И без понимания этого, конечно, украинской экономике будет достаточно сложно дальше существовать.

— Любые шаги навстречу со стороны России, вероятно, будут восприниматься в штыки. Стоит ли их делать?

— Если на официальном уровне — да, они могут восприниматься в штыки. Если речь идет о каких-то негласных договоренностях, то, в принципе, там тоже, мне кажется, поле для определенных возможностей есть.

Но говорить о каком-то гласном официальном сотрудничестве-партнерстве сейчас пока вряд ли приходится, должно пройти время. Это будет связано и с урегулированием на Донбассе, и с позицией американской администрации.

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