СБУ влезла в личину ИГИЛ

Накануне стало известно, что в Крыму похитили двух российских военных. Они были незаконно задержаны и вывезены на территорию Николаевской области сотрудниками СБУ.

Фото: AP

Как сообщили в минобороны, украинские спецслужбы хотят сфабриковать против наших военных уголовные дела за якобы совершенные преступления против Украины. Подробнее читайте в материале: СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности.

Правда.Ру попросила прокомментировать случившееся военных экспертов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что украинцы в очередной раз показали "свое лицо палача".

— Случившееся - реакция на наши задержания украинских диверсантов?

— Нет. Киевский режим в очередной раз показывает свое истинное лицо. Это лицо убийцы, который сжег в Одессе почти 50 человек, в том числе беременных женщин. Это лицо палача, который проводит террористическую операцию против своих сограждан в Донецке и в Луганске. И сейчас эта новая личина, сравнимая с личиной террористических организаций, таких как ИГИЛ, "Джебхад ан-Нусра", "Аль-Каида" (запрещенные в РФ. - Ред.), потому что похищение граждан — это то, чем занимаются террористические организации. Надо давно понять, что Крым — субъект РФ, территория РФ. Это наглая, грязная провокация. Я так думаю, что эти действия без ответа не останутся.

— Что предпринимается в таких случаях? Удастся ли договориться, обменять?

— Министерство обороны в этом плане уже свои меры приняло, я думаю, министерство иностранных дел подключится. Я считаю, что в скором времени наши военнослужащие будут возращены на родину.

— Но, видимо, напугать присягнувших России военных Украине все же не удается?

— Ни в коей мере. Россия и Украина сейчас на разных полюсах находятся, к сожалению. Очень жаль народ Украины, он нищает по причине действий правительства, которое националисты привели к власти и которое не заботится о своем народе. Уже даже их западные сотоварищи, которые спонсировали тот мятеж, потихоньку отворачиваются от них.

Военный эксперт Владислав Шурыгин возлагает часть вины за случившееся на самих российских военных:

— Насколько я знаю, речь идет о том, что два наших замечательных военнослужащих умудрились непонятно для чего и непонятно по какому поводу пересечь границу России через контрольно-пропускной пункт и оказаться на территории Украины, где были опознаны и арестованы. Никто их с нашей территории непосредственно не воровал, не ходил сюда, никакая разведгруппа, никто этим не занимался.

— Как вызволять?

— Я думаю, что, конечно, придется их обменивать, придется подключать дипломатию и все что хотите. Безусловно, их там никто не оставит, не бросит, потому что это наши граждане. Но вопрос о собственной ответственности в этом случае очень активно стоит.

— Это сделали, чтобы напугать присягнувших России военных Украины?

— Эти вещи были очевидны. Украина об этом заявляла неоднократно, это не является какой-то новостью. Но говорю еще раз: для меня совершенно непонятно, какие мысли и чувства были, когда они фактически сами полезли в пасть льву. Поэтому, к сожалению, теперь это проблема для всей страны, как их оттуда доставать.

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