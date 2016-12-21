"Евромайдановцы" из Одессы поиздевались над жертвами отравления в Иркутске

Активисты одесского "Евромайдана" высмеяли массовую гибель российских граждан из-за употребления некачественной спиртосодержащей продукции в Иркутске.

Фото: АР

В акции, которая состоялась под зданием посольства России в Киеве, приняли участие одесские активисты Виктория Сибирь, Глеб Жаворонков и другие. С собой они принесли флаконы с настойкой боярышника, а также самодельные плакаты "Не забудем, не простим" и "50 метиловцев — герои России".

Как сообщает издание "Таймер", активисты прибыли в столицу Украины на конкурс по определению будущего губернатора Одесской области в качестве группы поддержки одного из участников, экс-депутата Одесского горсовета Александра Остапенко. Пока комиссия подводила итоги, "майдановцы", видимо, решили прогуляться до посольства.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 58, в больницах остается 41 человек. В составе "Боярышника" был метиловый спирт, являющийся сильнейшим ядом.

Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Ранее внефракционный депутат Украины Владимир Парасюк назвал "героем" убийцу российского посла в Турции. Соответствующую запись он опубликовал на странице в Facebook.

"Украина разделилась по совести. Не по интеллекту, не по этническому, даже не конфессиональному принципу, а по совести. Хотя вера и совесть — очень близкие категории. И люди, которых мы видим на телеэкранах с "жовто-блакитными", красно-черными и т. д. флагами — это люди, не просто потерявшие совесть, это люди, умышленно растоптавшие ее. Все остальное на Украине так же, как и везде.

Сначала из людей выдавили понятие совести, а потом по капле и саму совесть — возможность человека смотреть на самого себя, сравнивать себя с неким идеалом и корректировать в соответствии с ним свое поведение. А этот идеал, собственно, формируется в вере, пусть и такой, как прежняя советская. В итоге на Украине получили миллионы людей, потерявших совесть и превратившихся в совершенно иных, не русских людей. Хотя, я считаю, что украинский народ — это тот же русский народ и украинцев как нации не существует в принципе. Просто часть русских людей решила потерять совесть, ей стало так удобнее жить. И очень даже комфортно себя чувствуя эти 20 лет, она решила, что теперь можно жить вот таким образом, как они живут сегодня", — рассказал ранее Pravda.Ru бывший проректор Международного Славянского университета, профессор, харьковчанин Алексей Самойлов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня