Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"

Волонтер Сергей Ермаков на своей странице в Facebook обратился к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку.

Его возмутил тот факт, что у бойцов в зоне так называемой "АТО" не хватает необходимой техники, а раненых солдат вывозят на волонтерских машинах. В видеообращении он также отмечает, что непонятно куда деваются выделенные деньги на новую технику и транспорт.

"Я обращаюсь к президенту Украины, я обращаюсь к министру обороны. Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево. За спиной идет бой. Мы увозим 300-сотых. Почему мы увозим раненных солдат ВСУ на волонтерских машинах? Почему солдаты едут на передовую на разбитых в хлам жигулях, волонтерских "бусиках", "газелях"? Почему министерство обороны, как оно обязано, не предоставляет воюющим бойцам транспорт? Машины эти стоят в Киеве, а у нас их почему-то нет до сих пор", — говорит Ермаков. По его словам, у 25-ого батальона отсутствуют новые машины, которые смогли бы вывозить раненых.

Отметим, бой на Светлодарской дуге стал самым масштабным за последнее время, но официальных данных по количеству погибших Минобороны Украины до сих пор не озвучило. По данным издания KHARKIV Today, потери украинских силовиков превышают 20 человек.

"У нас 25 "двухсотых" (погибших) было только за три часа боя, — рассказал изданию боец с позывным Няма. — Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 "трехсотых" (раненых). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления".

5 декабря в ходе поездки в зону вооруженного конфликта в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины сильнейшими в Европе. "Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне АТО в Донбассе. Об этом заявил представитель ВС страны Николай Шевцов в интервью местным СМИ.

Как он пояснил в интервью изданию "Урядовый курьер", "Максим" "предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до 1 км, и некоторые подразделения по их личным просьбам используют этот пулемет на опорных пунктах и блокпостах как средство усиления огня". СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Ранее украинские силовики, принимающие участие в операции на востоке страны, жаловались на качество выдаваемой им обуви. Военнослужащие батальонов "Киевщина" и "Сармат" утверждали, что их ботинки сделаны из прессованного картона, покрыты кожзамом и не выдерживают даже одного дня.

Украинские СМИ также сообщали, что бойцы криворожской танковой бригады питаются кашей с червями. Напитки у солдат не лучше — им предоставляется вода сомнительного происхождения. Бойцы признаются, что покупают чистую питьевую воду за свой счет.

Приводим некоторые комментарии страждущих без здорового питания: "Обед. В пшеничной каше черви. Личный состав питается исключительно плохо. Вода бесплатно только из крана. В меню на протяжении двух месяцев только подлива из тушенки без мяса". Старшие по званию офицеры негативно реагируют на жалобы бойцов, указывая, что подобные "несущественные" жалобы подрывают боевой дух армии, создавая лишние волнения и неспособность сопротивляться противнику.

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