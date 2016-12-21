Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"

Мир » Бывший СССР » Украина

Волонтер Сергей Ермаков на своей странице в Facebook обратился к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку.

Порошенко опять рассказали про нищету лучшей армии Европы

Его возмутил тот факт, что у бойцов в зоне так называемой "АТО" не хватает необходимой техники, а раненых солдат вывозят на волонтерских машинах. В видеообращении он также отмечает, что непонятно куда деваются выделенные деньги на новую технику и транспорт.

"Я обращаюсь к президенту Украины, я обращаюсь к министру обороны. Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево. За спиной идет бой. Мы увозим 300-сотых. Почему мы увозим раненных солдат ВСУ на волонтерских машинах? Почему солдаты едут на передовую на разбитых в хлам жигулях, волонтерских "бусиках", "газелях"? Почему министерство обороны, как оно обязано, не предоставляет воюющим бойцам транспорт? Машины эти стоят в Киеве, а у нас их почему-то нет до сих пор", — говорит Ермаков. По его словам, у 25-ого батальона отсутствуют новые машины, которые смогли бы вывозить раненых.

Отметим, бой на Светлодарской дуге стал самым масштабным за последнее время, но официальных данных по количеству погибших Минобороны Украины до сих пор не озвучило. По данным издания KHARKIV Today, потери украинских силовиков превышают 20 человек.

"У нас 25 "двухсотых" (погибших) было только за три часа боя, — рассказал изданию боец с позывным Няма. — Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 "трехсотых" (раненых). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления".

5 декабря в ходе поездки в зону вооруженного конфликта в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины сильнейшими в Европе. "Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне АТО в Донбассе. Об этом заявил представитель ВС страны Николай Шевцов в интервью местным СМИ.

Как он пояснил в интервью изданию "Урядовый курьер", "Максим" "предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до 1 км, и некоторые подразделения по их личным просьбам используют этот пулемет на опорных пунктах и блокпостах как средство усиления огня". СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Ранее украинские силовики, принимающие участие в операции на востоке страны, жаловались на качество выдаваемой им обуви. Военнослужащие батальонов "Киевщина" и "Сармат" утверждали, что их ботинки сделаны из прессованного картона, покрыты кожзамом и не выдерживают даже одного дня.

Украинские СМИ также сообщали, что бойцы криворожской танковой бригады питаются кашей с червями. Напитки у солдат не лучше — им предоставляется вода сомнительного происхождения. Бойцы признаются, что покупают чистую питьевую воду за свой счет.

Приводим некоторые комментарии страждущих без здорового питания: "Обед. В пшеничной каше черви. Личный состав питается исключительно плохо. Вода бесплатно только из крана. В меню на протяжении двух месяцев только подлива из тушенки без мяса". Старшие по званию офицеры негативно реагируют на жалобы бойцов, указывая, что подобные "несущественные" жалобы подрывают боевой дух армии, создавая лишние волнения и неспособность сопротивляться противнику.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Горькая правда об армии Украины
Темы война армия Донбасс Украина
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Южные Курилы: Кому достанутся "острова раздора"
Бывший СССР
Баку и Москва делают бизнес вместе
Как отстоять права
Как иностранцу стать россиянином
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Шоу-бизнес
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Спорт
В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцево

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцево
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Любовь Степушова (Люлько) Германия парализована террором Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Европа отняла у Киева последнюю морковку Юрий Носовский Андрей Соколов Послов убивать нельзя. Исторический очерк Андрей Соколов
Комментарии
владимир буканов NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
владимир буканов Прогноз: Средняя цена пачки сигарет вырастет до 220 рублей
Самовар Может Доигрались: Россия закрывает авиасообщение с Таджикистаном
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Интим со школьницей за iPhone 6 закончился 8 годами тюрьмы
владимир буканов Южные Курилы: Кому достанутся "острова раздора"
александр янулов NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
вячеслав судаков После развала: Оппозиция ищет "своего" кандидата в президенты
Пётр Великий(Google) Александр Рар: Теракт, подобный берлинскому, был неизбежен
Nikolay Elagin Отказано: Женихи с зарплатой 150 тыс. рублей объявлены "нищими"
Леонид Прохорцев После развала: Оппозиция ищет "своего" кандидата в президенты
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?