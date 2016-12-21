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Источник Правда.Ру

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцево

Мир » Бывший СССР » Украина

Представитель госдепа США Джон Кирби на брифинге заявил, что администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп: Украина атаковала Дебальцево? Виновата Россия!

"За последние два дня были убиты шесть украинских военнослужащих и 33 были ранены при попытках пророссийских сепаратистов захватить больше украинской территории, и это самые большие показатели потерь за два дня подряд с июня 2015 года", — сообщил Кирби, назвав эти события "явным нарушением" обязательств России по минским договоренностям.

Как сообщает "Интерфакс", Джон Кирби призвал Москву оказать влияние на ополченцев с целью положить конец насилию и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта. "Мы поддерживаем усилия трехсторонней Контактной группы: путем переговоров вновь добиться прекращения огня, чтобы позволить украинцам, находящимся по обеим сторонам линии соприкосновения, жить в большей безопасности", — отметил он.

В ходе боев в Дебальцеве, как сообщает милиция ЛНР, потери ополченцев составили двое раненых и двое пропавших без вести. Сейчас в районе — режим тишины, который запросила украинская сторона для вывоза погибших и раненых.

Как сообщили KHARKIV Today военнослужащие 54-й бригады, потери украинских силовиков превышают 20 человек. "У нас 25 «двухсотых» (погибших) было только за три часа боя, - рассказал изданию боец с позывным Няма. - Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 «трехсотых» (раненых). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления".

По словам военнослужащего, они получили приказ выбить армию ополченцев из леса, который расположен возле села Луганское (возле Дебальцево). Однако, по словам другого военнослужащего, экс-бойца «Правого сектора» (запрещен в РФ), еще до начала операции один украинский военный попал в плен и трое были ранены.

Сообщается, что бой на Светлодарской дуге стал самым масштабным за последнее время, но официальных данных по количеству погибших Минобороны Украины до сих пор не озвучило. 

"Порошенко - заложник ситуации. Ему надо продолжать войну, чтобы продолжать получать помощь. Иначе Украина грохнется мордой в грязь — у нее нет денег. Она ничего не производит, кроме кредитов. Поэтому Порошенко будет постоянно нагнетать ситуацию, делать вид, что война вот-вот начнется. И одновременно настоящей войны он боится. Украина и ее партнеры загнали себя в угол, и Россия фактически подтвердила это. Несколько дней назад было высказано желание Германии, Франции и Украины организовать новую встречу "нормандской четверки". Наши отказались, потому что нет смысла собираться ради разговоров. Это самое честное признание, которое я услышал", — рассказал ранее Pravda.Ru писатель, политический деятель Эдуард Лимонов.

"Учитывая публичные выступления Трампа и его президентскую программу, учитывая, с какой активностью его поддержали определенные слои американцев, у нас есть все основания предполагать, что Трамп ни в коем случае не откажется от своих предвыборных обещаний, и будет эту программу реализовывать.

Для Украины, в первую очередь, это будет означать прекращение войны. Это будет означать восстановление всех торговых связей во всех направлениях, возвращение традиционных рынков, в силу того, что просто прекратятся конфронтационные настроения, и никто руководство Украины не будет накручивать на продолжение противостояния между украинцами и русскими внутри Украины, и между Украиной и Россией, и никто не будет разжигать межнациональные, межрелигиозные розни. В конце концов, реализация программы Трампа будет означать восстановление Украины. Это означает, что для нас, для украинцев, появился, в конце концов, свет в конце тоннеля", — считает народный депутат Верховной Рады, лидер партии "Союз левых сил", бывший глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий Волга.


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