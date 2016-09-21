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Источник Правда.Ру

Порошенко объявил о "тысячах снимков из космоса" присутствия России в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о наличии тысячи снимков, клипов и снимков из космоса, которые подтверждают наличий российских войск в Донбассе. "Но мы снова цинично слышим, что их там нет", — рассказал Порошенко.

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 "Как свидетельствуют снимки американской разведки, даже Хрущеву пришлось признать, что советские ракеты были на Кубе. А сегодня у нас есть тысячи таких снимков, клипов и снимков из космоса, и других доказательств российского присутствия на Донбассе. Но мы снова цинично слышим, что их там нет. Россия так же говорила и о Крыме, а потом был позорный референдум под дулами автоматов", — сказал Порошенко.

Такие слова Порошенко звучат особенно странно на фоне недавних заявлений ОБСЕ. 11 сентября Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что российских силовиков в зоне конфликта на востоке Украины нет. "Мы продолжаем говорить, что это гибридный конфликт, и гибридный конфликт предусматривает присутствие гибридных военных. Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения, то я, с информации наших наблюдателей, говорю, что этих объединений там нет", — сообщил Заньер. При этом он отметил, что в Донбассе присутствуют военные из других регионов, не уточнив, из каких именно.

Видео выступления Петра Порошенко смотрите ниже.

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Порошенко на Генассамблее ООН, 21.09.2016
Темы Донбасс Петр Порошенко Генассамблея ООН
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