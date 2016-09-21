УПЦ МП осудила проведение открытия Евровидения на территории "Софии Киевской"

Открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" планируется провести на территории Национального заповедника Украины "София Киевская". Такое решение руководитель пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Василий Анисимов назвал кощунством и "плясками на костях".

Напомним, что Софийский собор был построен в первой половине XI века Ярославом Мудрым на месте победы в 1037 году над печенегами. До сих пор внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик тех времен. Храм был действующим до 1929 года, а с 1934 года стал музеем.

Зампредседателя Киевской городской госадминистрации Алексей Резников во время презентации отметил, что София Киевская сейчас не действует как храм-музей, "поэтому мы не нарушим никаких религиозных чувств верующих".

В свою очередь Василий Анисимов рассказал следующее: "Этого ни в коем случае делать нельзя, потому что это кощунство… Ведь на этой территории расположено огромное кладбище. В советское время могилы срыли, проложили газон и сделали дорожки. Но там был похоронен князь Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, а также выдающиеся горожане, киевские митрополиты. Не стоит устраивать пляски на костях, это аморально, должно же быть уважение к своим предкам".

Он также отметил, что территорию Софийского заповедника должны были по всем правилам давно вернуть Украинской православной церкви. "Храм превратили в музей. Нам заявляют, что богослужения нельзя проводить, якобы храм обвалится. Почти тысячу лет был действующим — не обваливался, а тут вдруг непременно разрушится. Получается, концерт там можно проводить, строить подземные парковки тоже дозволено, а вот использовать дом Божий по назначению нельзя", — добавил Анисимов.

Ранее планировалось провести конкурс на территории Международного выставочного центра (МВЦ). Комплекс был построен в 2002 году и находится на левом берегу Днепра в одном из спальных районов Киева вдали от центра.

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