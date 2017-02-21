Палатки на Майдане приводят киевские власти в ужас

Невиданные меры безопасности сопровождали акции в память о протестах на "майдане" в центре Киева, где от пуль неизвестных снайперов погибли более ста человек. Дело дошло до открытых столкновений с полицией.

Фото: AP

Все более очевидным становится, что нынешнее руководство страны больше всего боится нового "майдана. Именно с попыткой установить палатки, один из главных символов протестов, были связаны столкновения протестующих с полицией.

Вчера большинство украинцев вспоминали события трехлетней давности, происходившие на улице Институтской. В центральной части Киева охрану обеспечивали около 6,5 тыс. представителей национальной гвардии и полиции. Они установили пропускные пункты на улицах, ведущих в центр города, вещи и документы внимательно проверяли.

Во время столкновений, участие в которых принимали народные депутаты Семен Семенченко, Егор Соболев и Владимир Парасюк, пострадало около десяти человек.

Полиция задержала пятерых активистов, среди которых был и командир добровольческого батальона ОУН (эта ультраправая организация запрещена в России) Николай Кохановский. После общения с представителями полиции Кохановский больше не решался нарушать общественный порядок.

Главные лозунги протестующих на этот раз касались прежде всего конфликта на востоке Украины. Многие из радикальных националистов, которые вступили в стычки с полицией, требуют введения полной экономической блокады донбасских самопровозглашенных народных республик — ДНР и ЛНР.

"Cтолкновения на Крещатике подтверждают мысль, что обе стороны в карго-культе "майдана". В их представлении "майдан" начинается с палатки, — написал в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.- В этой логике, если удастся установить где-то палатку, то все".

Поводов для беспокойства много: украинцы недовольны высоким уровнем коррупции, отсутствием реальных реформ, двукратным ростом стоимости коммунальных услуг.

Более того, до сих пор украинские правоохранители не ответили на главный вопрос: кто отдал приказ стрелять в безоружных людей в центре украинской столицы?

Как сообщала "Правда.Ру", вчера, опасаясь разгула радикально настроенных протестующих, к зданию администрации президента Украины была стянута военная техника и вооруженные бойцы. Очевидцы выкладывали в социальные сети снимки бронированных автобусов и бойцов спецподразделений.

Напомним, киевские власти не только восстановили, но даже ужесточили по некоторым пунктам законодательные нормы Виктора Януковича, вызвавшие акции протеста на Украине три года назад. Эксперты уже связывают это с укреплением власти Петра Порошенко и общей радикализацией общества.

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