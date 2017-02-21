Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Палатки на Майдане приводят киевские власти в ужас

Мир » Бывший СССР » Украина

Невиданные меры безопасности сопровождали акции в память о протестах на "майдане" в центре Киева, где от пуль неизвестных снайперов погибли более ста человек. Дело дошло до открытых столкновений с полицией.

359884.jpeg
Фото: AP

Все более очевидным становится, что нынешнее руководство страны больше всего боится нового "майдана. Именно с попыткой установить палатки, один из главных символов протестов, были связаны столкновения протестующих с полицией.

Вчера большинство украинцев вспоминали события трехлетней давности, происходившие на улице Институтской. В центральной части Киева охрану обеспечивали около 6,5 тыс. представителей национальной гвардии и полиции. Они установили пропускные пункты на улицах, ведущих в центр города, вещи и документы внимательно проверяли.

Во время столкновений, участие в которых принимали народные депутаты Семен Семенченко, Егор Соболев и Владимир Парасюк, пострадало около десяти человек.

Полиция задержала пятерых активистов, среди которых был и командир добровольческого батальона ОУН (эта ультраправая организация запрещена в России) Николай Кохановский. После общения с представителями полиции Кохановский больше не решался нарушать общественный порядок.

Главные лозунги протестующих на этот раз касались прежде всего конфликта на востоке Украины. Многие из радикальных националистов, которые вступили в стычки с полицией, требуют введения полной экономической блокады донбасских самопровозглашенных народных республик — ДНР и ЛНР.

"Cтолкновения на Крещатике подтверждают мысль, что обе стороны в карго-культе "майдана". В их представлении "майдан" начинается с палатки, — написал в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.- В этой логике, если удастся установить где-то палатку, то все".

Поводов для беспокойства много: украинцы недовольны высоким уровнем коррупции, отсутствием реальных реформ, двукратным ростом стоимости коммунальных услуг.

Более того, до сих пор украинские правоохранители не ответили на главный вопрос: кто отдал приказ стрелять в безоружных людей в центре украинской столицы?

Как сообщала "Правда.Ру", вчера, опасаясь разгула радикально настроенных протестующих, к зданию администрации президента Украины была стянута военная техника и вооруженные бойцы. Очевидцы выкладывали в социальные сети снимки бронированных автобусов и бойцов спецподразделений.

Напомним, киевские власти не только восстановили, но даже ужесточили по некоторым пунктам законодательные нормы Виктора Януковича, вызвавшие акции протеста на Украине три года назад. Эксперты уже связывают это с укреплением власти Петра Порошенко и общей радикализацией общества.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Французский клафути с вишней
Рецепты
Французский клафути с вишней
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Красота
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Газ
Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
Власть
Не время для митингов: почему в России не любят протесты
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
НЛО столкнулся с Солнцем
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер Лейла Мамедова Налоги: чем смешнее, тем печальнее Лейла Мамедова
Комментарии
Дария Арутюмова Эксперт: "Зеленку" и витамины отпускать по рецепту - абсурд
Дария Арутюмова Страсти вокруг ЕГЭ: Убрать нельзя оставить - депутат ГД
Дария Арутюмова Новый УК "вспомнил" о самогоне и контрафакте
Дария Арутюмова Взятке бой! Она страну точит
Дария Арутюмова Работающих пенсионеров хотят лишить пенсий
Vitaliy Kwiatkowski Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"
Дария Арутюмова Наша система здравоохранения больна. И это уже не диагноз, а приговор - мнение
Дария Арутюмова Каким будет ЕГЭ-2017
Дария Арутюмова Ученые рассказали, когда алкоголь улучшает память
Дария Арутюмова Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?