Украинцы: набранные кредиты отдают лишь слабаки и трусы

Число невозвращенных кредитов на Украине достигло критического уровня: половина всех кредиторов в стране даже не собираются возвращать деньги срок, поскольку им выгоднее не покрывать проценты по кредитам, а заплатить за длительные судебные тяжбы по его взысканию.

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Украинские банки уже сидят на горе гнилых кредитов, но не стоит думать, что критическое состояние банковской системы Украины вызвано конфликтом с Россией, все дело в олигархической структурой экономики, отмечает автор материала в Die Welt Эдуард Штайнер.

В банковском секторе все были готовы к проблемам и разработали запасной план действий, к которому в итоге не пришлось прибегнуть. В частности, удалось успокоить 20 млн вкладчиков «Приватбанка», а это почти половина украинского населения. Если бы банк обанкротился, прахом пошла бы вся финансовая система Украины. Спасло лишь то, что Порошенко успел провести национализацию "Приватбанка".

Хотя сейчас в экономике страны царит относительный покой, кризис может вспыхнуть с новой силой. По сравнению с еврозоной банковский сектор страны находится в худшем состоянии. В то время как Национальный банк в последнем отчёте сообщал о небольшом росте, масштабы невозвращённых кредитов на Украине свидетельствуют о совершенно иной ситуации, уверяет Die Welt.

Как сообщал центробанк Украины, на настоящее время не возвращены в срок 30,5% всех выданных кредитов, причём эта цифра значительно ниже, чем предполагают аналитики в рыночной сфере: по их оценкам, речь идёт, скорее, о 50%.

Истинное состояние банковского сектора скоро может перестать стать тайной, пишет немецкий журналист: под давлением западных финансистов украинский центробанк начал действовать активнее, оценивая кредитные риски.

Украинская экономика с 22014 года находится в глубоком спаде: более чем на 16% упал за это время ВВП страны, что стало причиной падения гривны. Главная причина этого - олигархическая структура экономики и коррупция.

Подтверждают опасное состояние экономики Украины и международные рейтинги: так, по индексу Doing Business, Украина занимает 80-е место из 190 стран. А по индексу коррупции по оценке Transparency International Украина оказалась и вовсе на 131-м месте из 176 позиций.

Правда, некоторые аналитики отмечают, что украинская экономика из состоянии рецессии переходит к медленному росту. И всё же экономика страны ещё переживает переход от российского рынка к европейскому, а это требует многочисленных реформ. Пока баланс остаётся отрицательным, но инфляция от 43% в 2015 году снизилась до 12,4% в 2016 году.

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