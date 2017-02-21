Автор нашумевшего плана о снятии санкций с России подвергся травле на Украине. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде Украины исключила депутата Андрея Артеменко из своего состава.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", украинский депутат Андрей Артеменко рассказал о плане снятия санкций с России, который он якобы лично подготовил для администрации президента США Дональда Трампа.
План предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок 30-50 лет, после чего на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность. Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины, а также амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления.
Ранее лидер фракции Олег Ляшко потребовал от нардепа сложить мандат добровольно. По словам Ляшко, действия Артеменко — это "дискредитация Украины и Радикальной партии".
Украинские СМИ сообщили, что помимо этого Артеменко ждет "серьезный разговор" в Раде.
Информацию об аренде Крыма уже прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно. В Совфеде план назвали абсурдным и заявили, что с Москвой он не согласовывался.
Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что "у самого себя арендовать ничего не возможно".
А крымский вице-премьер Георгий Мурадов рассказал, что документ не стоит принимать всерьез.
"Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения", — цитирует Мурадова РИА "Новости". Он подчеркнул, что считает идею об аренде полуострова смешной.
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