На Украине началась травля депутата - автора плана по аренде Крыма

Автор нашумевшего плана о снятии санкций с России подвергся травле на Украине. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде Украины исключила депутата Андрея Артеменко из своего состава.

Верховная Рада, источник Pravda.Ru

Как ранее сообщала "Правда.Ру", украинский депутат Андрей Артеменко рассказал о плане снятия санкций с России, который он якобы лично подготовил для администрации президента США Дональда Трампа.

План предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок 30-50 лет, после чего на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность. Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины, а также амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления.

Ранее лидер фракции Олег Ляшко потребовал от нардепа сложить мандат добровольно. По словам Ляшко, действия Артеменко — это "дискредитация Украины и Радикальной партии".

Украинские СМИ сообщили, что помимо этого Артеменко ждет "серьезный разговор" в Раде.

Информацию об аренде Крыма уже прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно. В Совфеде план назвали абсурдным и заявили, что с Москвой он не согласовывался.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что "у самого себя арендовать ничего не возможно".

А крымский вице-премьер Георгий Мурадов рассказал, что документ не стоит принимать всерьез.

"Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения", — цитирует Мурадова РИА "Новости". Он подчеркнул, что считает идею об аренде полуострова смешной.

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