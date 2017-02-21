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Источник Правда.Ру

Зачем Порошенко нужен суд над Януковичем?

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов в ближайшее время поддержать изменения в закон о заочном правосудии. Это необходимо для возможности передачи в суд обвинения против Виктора Януковича. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Порошенко подчеркнул, что 15 апреля истекает действие закона, и "они снова ускользнут от ответственности". "Это наша твердая и настоятельная просьба: на этой неделе проголосовать за закон, который позволяет передать дело Януковича в суд", — сказал Порошенко.

Украинский лидер заметил, что хочет, чтобы звания президента Януковича лишил именно суд.

Почему Порошенко так торопится? Что в реальности значит такое решение суда? На вопросы "Правды.Ру" ответили эксперты.

Владимир Скачко, политолог:

— Речь тут идет о создании нового симулякра для отвлечения внимания общественности, чтобы в третью годовщину Майдана показать, что хоть кто-то наказан. А именно — "предводитель убийц" Виктор Янукович, беглый президент, который якобы отдавал приказы об убийстве "небесной сотни", сворачивании курса на евроинтеграцию; прекращение реформ, раздувание коррупции — весь этот набор "фейковый", который якобы воплотил Майдан. Чисто пропагандистский, тупой, бессмысленный трюк. А еще это показатель того, как постмайданная власть относится к самому Майдану и собственному народу, считая их дебилами.

Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики.

Нынешняя власть пытается использовать информационное нагнетание вокруг Майдана для своих целей. Для того чтобы максимально упростить процедуру заочного осуждения, и, возможно, преследовать не только Януковича, но и многих бывших, с одной стороны. С другой стороны, она таким образом пытается снять ответственность с себя.

Вместо того чтобы отвечать на вопрос, кто наказан за Майдан, переводят стрелки: давайте примем какой-то новый очередной законопроект. То есть сбивают фокус общественного внимания и снимают с себя вину за отсутствие эффективного расследования дел Майдана. Причем что примут эти изменения, что не примут — все равно. Но главное, чтобы в обществе об этом говорили, а не о том: "А ну-ка, Порошенко, иди сюда, и скажи: ты три года уже правил - и кого ты наказал, и где эффективное расследование?".

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