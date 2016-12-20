Украина заменила "москаля" Деда Мороза на "американца Санту"

Резиденция Санта-Клауса в понедельник вечером впервые открылась в Киеве. В последние годы на Украине все чаще вместо Деда Мороза и Снегурочки во время новогодних и рождественских праздников используется украинский персонаж — Святой Николай, хотя официального запрета на использование советских сказочных героев нет.

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В частности, на главной елке страны на Софийской площади в Киеве вот уже который год подряд праздником будет руководить именно Святой Николай. В этом году организаторы новогодних гуляний пошли дальше — решили использовать наряду со Святым Николаем и Санта-Клауса. Популяризация западной версии новогоднего персонажа в стране, где он никогда широко не использовался населением, со стороны выглядит желанием Киева слепо подражать традициям партнеров из ЕС и США, передает РИА Новости.

В 2016 году с приближением новогодних праздников эта тема получила новый поворот. По данным СМИ, агентства по организации новогодних праздников получили от киевской мэрии указания не использовать на народных гуляниях Деда Мороза и Снегурочку.

Резиденция Санта-Клауса разместилась в Мариинском парке — одном из центральных парков Киева, рядом с которым находится Верховная рада Украины.

Ранее сообщалось, что Деда Мороза на Украине заменили на святого Николая. Именно он значился в официальной программе празднования Нового года у главной елки Украины нет Деда Мороза. Основатель этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который занимается организацией главной елки страны, отмечает, что они уже несколько лет популяризируют идею такой замены, а Деда Мороза называет "вымышленным персонажем и пережитком советского прошлого", от которого надо уходить.

С Дедом Морозом на Украине борются давно. 19 декабря 2012 года активисты Соломенского отделения организации "Братство", выражающего интересы украинских националистов, выставили в Киеве чучела повешенных Деда Мороза и Снегурочки. В 2014 году мэрия Киева заявила о праздновании Нового года со святым Николаем.

Интересно, что святого Николая все чаще стали звать и на корпоративы. Впрочем, и у Деда Мороза есть заказы: спрос упал, его вытесняют, но пока никто его официально не запретил.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в 2014 году Украина пережила очередное обострение на националистической почве. Мэрия Киева заменила "москальского" Деда Мороза на "ридного" Санта Клауса. О судьбе Снегурочки пока не сообщается. Но, судя по всему, ее заменят участники "марша волонтеров", которые будут ходить хороводами вокруг главной елки Киева. В общем, Новый год на Украине точно не будет скучным.

Впрочем, официально об этом было объявлено только мэрией Киева, но, думается, эта инициатива будет в добровольно-принудительном порядке поддержана и в других уголках Украины.

Чем объяснялось подобное решение — неизвестно, однако соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте управления города. Об участи Снегурочки не сообщалось.

В 2015 году был принят закон "О дегуманизации", который вводит запрет использования советской символики. Дед Мороз и Снегурочка в "запретный список" не попали, однако противники советских символов Нового года все сильнее заявляют о своих требованиях, так что они понемногу переходят на официальный уровень.

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