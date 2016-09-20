Украина заменит российское ТВ корейским

Запрещенные российские телеканалы, по словам главы Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко, Украина заменит корейским контентом. Об этом чиновник в ходе круглого стола, посвященного украинско-корейскому сотрудничеству.

Фотоархив Правды.Ру

По словам Артеменко, за последние два года Нацсовет заблокировал работу 77 российских спутниковых каналов, взамен появились 34 украинских. "Но этого мало, поэтому мы хотим, чтобы на украинском спутнике появились корейские вещатели", - цитирует Артеменко издание "Медианяня", специализирующееся на новостях из медиасферы.

Глава Нацсовета добавил, что уже идет работа над заключением соглашения о копродукции с Южной Кореей. В начале октября состоится бизнес-форум Корея - Украина, на котором планируется большой концерт в стиле k-pop, кроме того, киностудия FILM.UA уже снимает адаптации корейских сериалов, сообщил он.

Ранее Киев запретил ретрансляцию таких телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение".

МИД России назвал это наступлением на свободу СМИ. Кроме того, в Москве неоднократно заявляли о недопустимости подобных ограничений.

В борьбе с российским контентов на Украины иногда доходят до комичного. Не так давно, как рассказывала Правда.Ру, Нацсовет по телерадиовещанию занялся проверкой деятельности радиостанции "Шансон" в Киеве из-за выхода в эфир песни Арины Крамер "Сегодня все спокойно".

В эфире песня транслировалась 14 августа. Одна из местных радиослушательниц обратила внимание на композицию и пожаловалась в министерство информационной политики Украины. Она решила, что в песне прославляется героизм российских военнослужащих. Из министерства жалобу переслали в Национальный совет Украины по телерадиовещанию.

В Нацсовете выразили мнение, что песню можно расценивать как популяризацию и пропаганду спецназа российских правоохранительных органов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня