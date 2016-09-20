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Источник Правда.Ру

Украина нужна США как антироссийский таран - эксперт

Мир » Бывший СССР » Украина

В Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Политики обсудили санкции против России, ситуацию на Донбассе и реформы на Украине.

Украина нужна США как антироссийский таран - эксперт

Во время встречи Порошенко подчеркнул, что сегодня Украина "борется за свободу и демократические ценности, которые объединяют весь цивилизованный мир". Как сообщается на сайте президента Украины, Порошенко также поблагодарил кандидата от демократов за постоянную поддержку Украины, а Клинтон в свою очередь заметила, что в последнее время Киев достиг прогресса в осуществлении реформ, и поддержала продолжение этого процесса.

"Из двух кандидатов на пост президента Соединенных Штатов для украинского нынешнего режима гораздо ближе и роднее Хиллари Клинтон. Эта барышня поддерживала еще оранжевую революцию, теперь она поддерживает государственный переворот 2014 года и готова оказывать помощь существующей власти. И не из симпатии к украинцам, а из ненависти к России и к Путину. Поэтому они нашли друг друга, что называется "встретились два одиночества", — рассказал Правде.Ру политолог Владимир Скачко.

По мнению эксперта Pravda.Ru, в противостоянии с Дональдом Трампом симпатия к Украине является "мощной шпилькой в русское подбрюшье".

"Клинтон встретилась с Порошенко, чтобы показать, что она более непреклонная, глубокая,  всесторонняя русофобка, что Украина по-прежнему  нужна США как антироссийский таран. Задача Соединенных Штатов на территории Украины остается прежней - превращение Украины в большую, огромную анти-Россию. Если Хиллари Клинтон станет президентом, для претворения этой идеи в жизнь Штаты пойдут на все", - считает Владимир Скачко. 

По мнению эксперта Pravda.Ru, во встрече Клинтон и Порошенко нет ничего удивительного: "Тут все прозрачно. Это очередная встреча лакея, который хочет убедиться, что новый хозяин у него будет ему знакомый".

Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призывала мировое сообщество и Штаты предоставить больше финансовой помощи правительству Украины. "Сейчас они пытаются сделать переход от непрофессиональной, коррумпированной системы к системе, которая действует по мировым правилам", — заявила Клинтон. Она также упрекнула американцев и представителей НАТО, за то, что те не слишком охотно помогают "украинским друзьям".

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Темы США Украина Петр Порошенко Хиллари Клинтон
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