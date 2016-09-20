Украина считает выборы в России нелегитимными

264 народных депутата Верховной Рады Украины поддержали решение по поводу непризнания легитимности выборов в Госдуму России, их результатов и, соответственно, состава, полномочий и решений Госдумы РФ седьмого созыва.

Фото: АР

Как сообщает телеканал "112 Украина", проект постановления был подготовлен и внесен лидером фракции "Народный фронт" Максимом Бурбаком, членами фракции Георгием Логвинским и Викторией Сюмар.

Рада Украины считает Крым "оккупированной территорией" и проведение выборов на полуострове незаконным. Украинский парламент заявил, что выборы в Госдуму седьмого созыва является нарушением Конституции и законодательства Украины.

С призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ Рада обратилась к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям.

Ранее Правда.Ру писала, что официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает проведение в Крыму выборов в Государственную Думу РФ, поскольку не признал вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

По словам представителя ЕС, которые приводит РИА Новости, "любые члены Госдумы, претендующие на представление интересов Крыма или Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, которые являются украинскими".

Напомним, 18 сентября по итогам выборов в Госдуму в Крыму были избраны четыре депутата.

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