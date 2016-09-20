Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина считает выборы в России нелегитимными

Мир » Бывший СССР » Украина

264 народных депутата Верховной Рады Украины поддержали решение по поводу непризнания легитимности выборов в Госдуму России, их результатов и, соответственно, состава, полномочий и решений Госдумы РФ седьмого созыва.

Украина считает выборы в России нелегитимными
Фото: АР

Как сообщает телеканал "112 Украина", проект постановления был подготовлен и внесен лидером фракции "Народный фронт" Максимом Бурбаком, членами фракции Георгием Логвинским и Викторией Сюмар.

Рада Украины считает Крым "оккупированной территорией" и проведение выборов на полуострове незаконным. Украинский парламент заявил, что выборы в Госдуму седьмого созыва является нарушением Конституции и законодательства Украины.

С призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ Рада обратилась к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям.

Ранее Правда.Ру писала, что официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает проведение в Крыму выборов в Государственную Думу РФ, поскольку не признал вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

По словам представителя ЕС, которые приводит РИА Новости, "любые члены Госдумы, претендующие на представление интересов Крыма или Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, которые являются украинскими".

Напомним, 18 сентября по итогам выборов в Госдуму в Крыму были избраны четыре депутата.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Новая Верховная Рада: светоч демократии или прибежище нацистов?
Темы Крым Украина выборы в Госдуму
Комментарии
Как заставить ребенка лечь спать?
Здоровье
Как заставить ребенка лечь спать?
Десять святотатств с итальянской кухней
поучительно
Десять святотатств с итальянской кухней
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Мир по-американски в Сирии оплатила Россия
Министерство обороны
Частные армии в России: Угроза или необходимость?
Воспитание
Полиция рекомендует: Дружите с вашим ребенком
Читательский топ
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Яков Кедми: Украина станет одним большим "Гуляйполем"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Болгария сделает попытку стать другом России
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Европа
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Мир
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Любовь Люлько Мир по-американски в Сирии оплатила Россия Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский
Комментарии
Владимир Андреевич(Mail.Ru) "При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Владимир Андреевич(Mail.Ru) Метод Илизарова в Швеции посчитали "неправильным лечением"
ziga amir В пригородах Багдада вновь вспыхнули ожесточенные бои
Алексей Кузьмин НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
сергей попов Экс-главком НАТО: Если США и Россия не договорятся - они уничтожат весь мир
Ben Shmutser СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Ирина Хорькова (Нестеренко) Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Украина считает выборы в России нелегитимными
Ирина Подгайко Ученые: Гладить кошек опасно для жизни
local1212 В Эстонии подсчитали убытки от потери российского транзита
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?