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Источник Правда.Ру

Жители Львова передали в Раду просьбу вернуть Януковича

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что жители Львова не довольны политической верхушкой, которая пришла к власти в результате Евромайдана, и требуют возвращения правительства Януковича.

Жители Львова передали в Раду просьбу вернуть Януковича
Фото: АР

Как сообщает телеканал "112", на заседании согласительного совета Верховной рады Тимошенко сказала, что во время своей поездки во Львов она поговорила с местными жителями. По словам бывшего премьер-министра Украины, она никогда не видела "такого количества слез, проклятий и безнадежности" среди людей, отстаивающих независимость Украины.

"Если демократические силы, которые сегодня находятся у власти, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают ту "преступную власть", которая делала жизнь людей лучше", — сообщила требования жителей Львова Юлия Тимошенко.

По словам бывшего премьера, люди, которых она встретила во Львове, обвиняют Киев в геноциде. По мнению населения власти осуществляют его "осознанно и системно".

Напомним, Виктор Янукович руководил Украиной в 20103–2014 годах и был свергнут с поста в результате госпереворота. В феврале 2015 года Верховная рада приняла решение о лишении его звания президента.

Ранее Правда.Ру писала, что в канун 25-летия независимости Украины и спустя 2.5 года после Евромайдана и февральского переворота, жители Украины назвали Виктора Януковича лучшим президентом своей страны.

Украинское радио "Вести" и одноименная газета провели перед 24 августа опрос, в результате которого выяснилось, что именно так считают 32% граждан Незалежной. Вторым по популярности (31% голос) стал некий воображаемый лидер, который придет когда-нибудь на смену действующему президенту Порошенко.

Конечно, такие результаты, учитывая непрерывную пропаганду о том, что изгнанный из Киева Виктор Янукович — это "тиран, коррупционер и преступник", не могут не шокировать. Однако именно такой результат вполне закономерен. По всем опросам рейтинг доверия к власти опустился ниже 20%. А конкретно у президента Порошенко рейтинг ниже, чем был у Януковича перед его свержением.

Слишком много жителей страны перестали ждать лучшего, заглядывая в завтрашний день. И поэтому сегодня "эпоха Януковича" стала восприниматься, как самая стабильная.

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