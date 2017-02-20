В ДНР назвали условия отведения вооружения с линии спорикосновения

Военные Донецкой Народной Республики перенесли отведение тяжелой военной техники от линии соприкосновения на 21 февраля. Процесс должен был начаться сегодня, однако его отложили из-за позиции Киева.

Отвод техники предусмотрен соглашением, которое было достигнуто между сторонами конфликта 15 февраля. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Как сообщили в командовании республики, сегодня ополченцы не смогли отвести технику из-за того, Киев отказался сделать то же.

— В настоящее время продолжаются переговоры с украинской стороной при посредничестве ОБСЕ об отводе военной техники, запрещённой минскими договорённостями. Если Киев саботировать предложения ДНР не будет, то есть надежда отвести вооружение завтра, — сообщил источник в силовых структурах республики.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что отвод техники в одностороннем порядке невозможен.

Также, по словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, отвод будет происходить со стороны республики лишь в случае 24 часов соблюдения режима прекращения огня.

Как накануне сообщала "Правда.Ру", ВСУ пошли в наступление под Донецком. Военные атаковали линию обороны ДНР в районе населенного пункта Спартак вечером в субботу. При этом, как сообщил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин, был открыт минометный огонь. В итоге ВСУ потеряли восемь человек ранеными и убитыми.

Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем. Он отметил, что всегда выступал за мирное урегулирование, однако напомнил Киеву, что у ДНР есть все ресурсы для военного разрешения конфликта.

В Кремле слова Захарченко назвали эмоциональной реакцией на провокации Киева.

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