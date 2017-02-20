В Киеве создали спецотдел для подготовки исков против России

Украина не теряет надежды выиграть иск против России. Поэтому буквально "штампует" их пачками. По всей видимости, действующие сотрудники Минюста страны уже не справляются, на помощь им придет новый спецотдел.

источник Pravda.Ru

Новый отдел займется подготовкой уже шестого иска против Москвы в Европейский суд по правам человека. Коснется он "преступлений" России в Крыму и Донбассе. Об этом RT сообщил источник в кабинете министров Украины. Денежные притязания истцов огромны — несколько сотен миллиардов долларов США. Не исключено, что будет готовиться и седьмой иск.

Некоторые эксперты отмечают, что украинская сторона делает ставку именно на количество исков.

К слову, в этом признавались и в Киеве. Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил в понедельник глава ведомства Павел Петренко. Как пишут украинские СМИ, по мнению министра, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать "позитивный для Украины прецедент". Проще говоря, страна забросала суд исками, надеясь хоть по какому-то получить положительное решение.

Напомним, в январе Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Москву в причастности к крушению малайзийского MH17, обстрелу жилых районов в Донбассе, а также в нарушении прав крымско-татарского народа. Между тем юристы говорят о сомнительной перспективе этого дела.

— Финансирование терроризма — это достаточно конкретная вещь. И Украина должна будет представить доказательства того, что на ее территориях имеет место террористическая деятельность, которая подтверждается данными международных представителей, а не только заявлениями самих украинских деятелей.

Кроме того, надо будет доказать, что действительно какие-то финансовые потоки направляются на Украину нелегальным способом для подготовки и финансирования этих террористических актов. А никаких международно признанных актов, подтверждающих подобную деятельность пока что мы не знаем, — рассказал "Правде.Ру" президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин.

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