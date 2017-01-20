МВФ: Украина провалила практически все

В 2016 году Киев выполнил лишь три из 11 требований, выдвинутых Международным валютным фондом для продолжения кредитования. Сейчас украинские власти просят МВФ продлить сроки по подготовке пенсионной и земельной реформ.

Петр Порошенко. Фото: АР

Как сообщают "Украинские новости", из списка обязательных условий фонда Украина выполнила три: ввела электронное декларирование для чиновников, повысила тарифы на газ для населения и провела стресс-тесты крупнейших банков.

Киев признает, что не выполнил большинство обещаний для получения финансирования от МВФ, объясняя это тем, что в конце 2016 года власти сосредоточились на "обеспечении финансовой стабильности".

Напомним, осенью 2016 года совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине транша в один миллиард долларов в рамках 4-летней программы помощи. Деньги были выделены, несмотря на протест России из-за неисполнения Киевом обязательств по погашению долга в 3,1 миллиарда долларов.

"МВФ командовали, командуют и, по всей видимости, будут командовать Соединенные Штаты. Несмотря на все попытки России и других стран БРИКС провести реформу финансовой системы, голоса в МВФ распределяются непропорционально экономическим статусам государств. Система управления поставлена таким образом, что указания из Вашингтона являются для МВФ решающими. Наш голос особого значения не имел, поэтому фонд и выделил кредит Украине", — сказал Pravda.Ru заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Украина влезает в кабалу, это очевидно. Те, кто пользуется помощью фонда, попадают в полную зависимость от международных институтов, которые следуют внешнеполитическому курсу США", — считает Климов.

Стоит напомнить, что украинские власти пытались помочь на выборах кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон. Как сообщало американское издание Politico, Киев принимал участие в поиске компромата на Трампа, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей его предвыборного штаба, Пола Манафорта.

По данным СМИ, некий консультант Национального комитета Демократической партии США встречался с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне для того, чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом, Манафортом и Россией.

Петр Порошенко, в свою очередь, выражал надежду, что кто бы ни к власти в США после президентских выборов, Киев по-прежнему будет получать поддержку.

"Я рассчитываю на ответственный выбор американского народа, независимо от того, кто бы победителем ни стал — республиканец или демократ", — отметил Порошенко в интервью CNN в августе этого года, выразив таким образом свое отношение к возможной победе республиканца Дональда Трампа, чьи высказывания по поводу отношения к России вызвали в Киеве резко негативную реакцию.

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