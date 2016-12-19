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Источник Правда.Ру

Порошенко уступит президентство Тимошенко?

Мир » Бывший СССР » Украина

Согласно данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), лидер фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко опережает нынешнего президента Украины Петра Порошенко по рейтингу.

Порошенко уступит президентство Тимошенко?

Если бы выборы проводили в декабре, Тимошенко вышла бы вперёд с 9,3%. Петра Порошенко поддержало 6,4% опрошенных. Меньше всего украинцы желают голосовать за Надежду Савченко и Дмитрия Яроша, у которых 1,4% и 1,2%.

Как сообщает Лайф, значительная часть граждан Украины не определилась, кому отдать свой голос. Таких было 23,5%. 19,2% респондентов отказались бы вообще принимать участие в выборах.

Опрос провели с 3 по 12 декабря 2016 года. В нём приняло участие 2040 граждан Украины.

Ранее Тимошенко заявила, что поддерживает идею импичмента Порошенко. По ее словам, он заработал "уже пять импичментов". О начале такой процедуры заявлял глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Его фракция продолжает блокировать трибуну Верховной рады Украины с требованием расследовать коррупцию высших должностных лиц государства, сообщает РТ.

Напомним, в канун 25-летия независимости Украины и спустя 2.5 года после Евромайдана и февральского переворота, жители Украины назвали Виктора Януковича лучшим президентом своей страны.

Украинское радио "Вести" и одноименная газета провели перед 24 августа опрос, в результате которого выяснилось, что именно так считают 32% граждан Незалежной. Вторым по популярности (31% голос) стал некий воображаемый лидер, который придет когда-нибудь на смену действующему президенту Порошенко. За Петра Порошенко проголосовало 6% респондентов.

Конечно, такие результаты, учитывая непрерывную пропаганду о том, что изгнанный из Киева Виктор Янукович — это "тиран, коррупционер и преступник", не могут не шокировать. Однако именно такой результат вполне закономерен. По всем опросам рейтинг доверия к власти опустился ниже 20%. А конкретно у президента Порошенко рейтинг ниже, чем был у Януковича перед его свержением.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что жители Львова не довольны политической верхушкой, которая пришла к власти в результате Евромайдана, и требуют возвращения правительства Януковича.

Как сообщает телеканал "112", на заседании согласительного совета Верховной рады Тимошенко сказала, что во время своей поездки во Львов она поговорила с местными жителями. По словам бывшего премьер-министра Украины, она никогда не видела "такого количества слез, проклятий и безнадежности" среди людей, отстаивающих независимость Украины.

"Если демократические силы, которые сегодня находятся у власти, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают ту "преступную власть", которая делала жизнь людей лучше", — сообщила требования жителей Львова Юлия Тимошенко. По словам бывшего премьера, люди, которых она встретила во Львове, обвиняют Киев в геноциде. По мнению населения власти осуществляют его "осознанно и системно".

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Темы Украина Юлия Тимошенко Петр Порошенко
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