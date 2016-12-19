Порошенко уступит президентство Тимошенко?

Согласно данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), лидер фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко опережает нынешнего президента Украины Петра Порошенко по рейтингу.

Если бы выборы проводили в декабре, Тимошенко вышла бы вперёд с 9,3%. Петра Порошенко поддержало 6,4% опрошенных. Меньше всего украинцы желают голосовать за Надежду Савченко и Дмитрия Яроша, у которых 1,4% и 1,2%.

Как сообщает Лайф, значительная часть граждан Украины не определилась, кому отдать свой голос. Таких было 23,5%. 19,2% респондентов отказались бы вообще принимать участие в выборах.

Опрос провели с 3 по 12 декабря 2016 года. В нём приняло участие 2040 граждан Украины.

Ранее Тимошенко заявила, что поддерживает идею импичмента Порошенко. По ее словам, он заработал "уже пять импичментов". О начале такой процедуры заявлял глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Его фракция продолжает блокировать трибуну Верховной рады Украины с требованием расследовать коррупцию высших должностных лиц государства, сообщает РТ.

Напомним, в канун 25-летия независимости Украины и спустя 2.5 года после Евромайдана и февральского переворота, жители Украины назвали Виктора Януковича лучшим президентом своей страны.

Украинское радио "Вести" и одноименная газета провели перед 24 августа опрос, в результате которого выяснилось, что именно так считают 32% граждан Незалежной. Вторым по популярности (31% голос) стал некий воображаемый лидер, который придет когда-нибудь на смену действующему президенту Порошенко. За Петра Порошенко проголосовало 6% респондентов.

Конечно, такие результаты, учитывая непрерывную пропаганду о том, что изгнанный из Киева Виктор Янукович — это "тиран, коррупционер и преступник", не могут не шокировать. Однако именно такой результат вполне закономерен. По всем опросам рейтинг доверия к власти опустился ниже 20%. А конкретно у президента Порошенко рейтинг ниже, чем был у Януковича перед его свержением.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что жители Львова не довольны политической верхушкой, которая пришла к власти в результате Евромайдана, и требуют возвращения правительства Януковича.

Как сообщает телеканал "112", на заседании согласительного совета Верховной рады Тимошенко сказала, что во время своей поездки во Львов она поговорила с местными жителями. По словам бывшего премьер-министра Украины, она никогда не видела "такого количества слез, проклятий и безнадежности" среди людей, отстаивающих независимость Украины.

"Если демократические силы, которые сегодня находятся у власти, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают ту "преступную власть", которая делала жизнь людей лучше", — сообщила требования жителей Львова Юлия Тимошенко. По словам бывшего премьера, люди, которых она встретила во Львове, обвиняют Киев в геноциде. По мнению населения власти осуществляют его "осознанно и системно".

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