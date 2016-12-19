Кабмин Украины одобрил предложение Нацбанка и Совета по финансовой стабильности о переходе в госсобственность 100% акций Приватбанка. Новым собственником акций станет Минфин Украины.
Как пишут очевидцы "ВКонтакте", во всех регионах Украины возле банкоматов Приватбанка наблюдаются немалые очереди. Многие аппараты пустые или же выдают смехотворную сумму — 200 гривен, причем не чаще чем раз в 3 часа.
Украинские СМИ передают, что ажиотаж начался сразу после новости о согласии экс-губернатора Днепропетровской области, олигарха и одного из владельцев Игоря Коломойского передать Приватбанк киевским властям, как того требовали западные страны.
Позже стало известно, что в будущем банк хотят продать. Об этом, как сообщает "Украинская правда", заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
"После перехода Приватбанка в государственную собственность доля государственных банков в банковском секторе будет достаточно значительной. У государства нет планов быть собственником такой большой части в банковском секторе. Поэтому после того, как банк полностью стабилизируется, начнёт реализовывать стратегический план по развитию, государство планирует этот банк продать", — сказал министр.
Национализацию Приватбанка Правде.Ру прокомментировал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник:
— Я думаю, что это делалось по двум мотивам. Первый мотив — действительно, крах этого банка, в котором находятся счета 20 млн украинцев, больше половины населения, привел бы к катастрофическим последствиям в экономике. Постоянно находился в состоянии кризиса, ликвидности этот банк.
Второй мотив — власть забрала у Коломойского и Боголюбова, ведущих собственников банка, возможность манипулировать этим банком, через него оказывать давление на власть, шантажировать власть его крахом и распадом.
Третий мотив — это очень привлекательная собственность. Поэтому здесь все три мотива сыграли свою роль.
Последствия — пока что их сложно представить. Я не думаю, что ожидается какой-то кризисный вариант в части падения банка или его разрушения. Государство готово сегодня подставить свое финансовое плечо банку, но дело в том, что сама схема выглядит абсолютно неправильной. С одной стороны, собственники довели банк до кризиса, выкачали оттуда все ликвидные ресурсы, а потом за счет украинцев государство собирается 43 млрд гривен заплатить за это банк, чтобы его оживить, сохранить за счет простых украинцев. Причем это будет сделано за счет социальных статей, тарифов и всего остального. Поэтому схема сама по себе абсолютно неприемлемая и дикая. Хотя я не думаю, что в ближайшее время что-то случится с этим банком плохое. Противостояние вокруг него еще явно не завершилось, эта национализация проходила под давлением, и рано или поздно Коломойский вернется и попытается его еще себе, наверное, вернуть после смены политического баланса.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.
Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.
Согласно результатам опроса, 41,6% украинцев не верят, что Россия будет воевать с Украиной.