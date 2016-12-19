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Источник Правда.Ру

Почему Коломойский отдал Приватбанк

Мир » Бывший СССР » Украина

Кабмин Украины одобрил предложение Нацбанка и Совета по финансовой стабильности о переходе в госсобственность 100% акций Приватбанка. Новым собственником акций станет Минфин Украины.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишут очевидцы "ВКонтакте", во всех регионах Украины возле банкоматов Приватбанка наблюдаются немалые очереди. Многие аппараты пустые или же выдают смехотворную сумму — 200 гривен, причем не чаще чем раз в 3 часа.

Украинские СМИ передают, что ажиотаж начался сразу после новости о согласии экс-губернатора Днепропетровской области, олигарха и одного из владельцев Игоря Коломойского передать Приватбанк киевским властям, как того требовали западные страны.

Позже стало известно, что в будущем банк хотят продать. Об этом, как сообщает "Украинская правда", заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"После перехода Приватбанка в государственную собственность доля государственных банков в банковском секторе будет достаточно значительной. У государства нет планов быть собственником такой большой части в банковском секторе. Поэтому после того, как банк полностью стабилизируется, начнёт реализовывать стратегический план по развитию, государство планирует этот банк продать", — сказал министр.

Национализацию Приватбанка Правде.Ру прокомментировал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник:

— Я думаю, что это делалось по двум мотивам. Первый мотив — действительно, крах этого банка, в котором находятся счета 20 млн украинцев, больше половины населения, привел бы к катастрофическим последствиям в экономике. Постоянно находился в состоянии кризиса, ликвидности этот банк.

Второй мотив — власть забрала у Коломойского и Боголюбова, ведущих собственников банка, возможность манипулировать этим банком, через него оказывать давление на власть, шантажировать власть его крахом и распадом.

Третий мотив — это очень привлекательная собственность. Поэтому здесь все три мотива сыграли свою роль.

Последствия — пока что их сложно представить. Я не думаю, что ожидается какой-то кризисный вариант в части падения банка или его разрушения. Государство готово сегодня подставить свое финансовое плечо банку, но дело в том, что сама схема выглядит абсолютно неправильной. С одной стороны, собственники довели банк до кризиса, выкачали оттуда все ликвидные ресурсы, а потом за счет украинцев государство собирается 43 млрд гривен заплатить за это банк, чтобы его оживить, сохранить за счет простых украинцев. Причем это будет сделано за счет социальных статей, тарифов и всего остального. Поэтому схема сама по себе абсолютно неприемлемая и дикая. Хотя я не думаю, что в ближайшее время что-то случится с этим банком плохое. Противостояние вокруг него еще явно не завершилось, эта национализация проходила под давлением, и рано или поздно Коломойский вернется и попытается его еще себе, наверное, вернуть после смены политического баланса.

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Темы Украина Приватбанк Руслан Бортник
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