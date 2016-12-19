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Источник Правда.Ру

Прощай, деньги: Украина национализировала Приватбанк

Мир » Бывший СССР » Украина

Кабинет министров Украины одобрил предложение Нацбанка и Совета по финансовой стабильности о переходе в госсобственность 100% акций Приватбанка. Новым собственником акций станет Минфин Украины.

Прощай, деньги: Украина национализировала Приватбанк
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на сайт правительства Украины, в кабмине исходят из того, что "принятое им ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему", — отмечается в сообщении.

Отметим, Приватбанк основан в 1992 году. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по величине активов (268,85 млрд гривен) "Приват" занимал первое место среди 108 банков страны, напоминает газета "Капитал". Основными акционерами банка были его основатели Геннадий Боголюбов (прямое участие — 33,2525%, опосредованно — 8,3244%) и Коломойский (прямое участие — 41,6572%, опосредованно — 8,3244%).

Напомним, ранее сообщалось, что большинство банкоматов "ПриватБанка" пустые, а в некоторых появилась надпись об ограничении на снятие наличной гривны.

Как пишут очевидцы в группе "Народная дружина Одессы" "ВКонтакте", во всех регионах Украины, возле банкоматов Приватбанка наблюдаются немалые очереди. Многие аппараты пустые или же выдают смехотворную сумму — 200 гривен, причем не чаще чем раз в 3 часа.

Как пишут украинские СМИ, ажиотаж начался после новости о согласии экс-губернатора Днепропетровской области, олигарха и одного из владельцев Игоря Коломойского передать ПриватБанк киевским властям, как того требовали западные страны.

Между тем, как сообщается на странице IT-директора "ПриватБанка" Дмитрия Дубилета в Facebook, банк будет работать дальше в стандартном режиме. Новым председателем правления банка становится Александр Шлапак, который должен вскоре сформировать новую команду топ-менеджеров.

По словам Дубилета, клиенты и сотрудники финансового учреждения не должны почувствовать особой разницы в его работе. "У нас все работает, как часы. В головном офисе и в отделениях остаются те же профессионалы. В банке создана уникальная корпоративная культура. Все это никуда не денется с нашим уходом. И я не верю, что государство отберет айпады у наших сотрудников в отделениях и вместо них вручит им счеты", — добавил он.

Напомним, как писал ранее Bloomberg, вместо того чтобы стать надеждой демократии после прошлогодней "революции достоинства", Украина превратилась в очередной некомпетентный и коррумпированный постсоветский режим. По мнению аналитика Леонида Бершидского, неудивительно, что во взаимоотношениях между Киевом и Западом начинают появляться трещины.

"В законодательной власти сейчас доминируют популисты, что всерьез затрудняет проведение значимых реформ — если кто-то вообще собирался их проводить. Несмотря на то, что новое поколение бюрократов предприняло попытки внести определенные изменения, экономика Украины так и осталась нереформированной. Налоги остаются очень высокими, и многие до сих пор стараются их обходить, объемы теневой экономики продолжают расти, а нормативно-правовой климат почти не изменился", считает эксперт.

При этом никаких реформ не было проведено и в чрезвычайно коррумпированной судебной системе. В прошлом сентябре, после своего визита на Украину, Кристоф Хейнс, спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных и произвольных казней заявил, что эта страна живет в "вакууме подотчетности". Хейнс указал на то, что украинские власти провалили расследование гибели более 100 человек на улицах Киева в последние дни революции, а также 48 пророссийских протестующих в сгоревшем одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

Спустя два года после того, как коррумпированная команда президента Виктора Януковича покинула Украину, коррупция продолжает процветать в этой стране, а у неустрашимых журналистов, ведущих независимые расследования, снова много работы.

Отметим, что имена близких помощников Порошенко и Яценюка регулярно упоминаются в связи с коррумпированными схемами с участием украинской таможни и энергетических компаний.

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