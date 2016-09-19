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Источник Правда.Ру

Киев заявил, что Украина способна обойтись без угля из ДНР и ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что для выработки электроэнергии и тепла страна способна обойтись без поставок угля из ДНР и ЛНР.

Киев заявил, что Украина способна обойтись без угля из ДНР и ЛНР

"Обойдется ли Украина без угля из Донбасса? Я еще три месяца назад сказал, что нет, просчитывая общий баланс. Но то, что мы сделали за эти три месяца, я с уверенностью могу сказать, что если нас будут шантажировать, не отправлять уголь неподконтрольного украинским властям Донбасса, мы с этим справимся", — цитирует Насалика РИА Новости.

Глава Минэнерго Украины сообщил, что на сегодняшний день через украинские порты ежемесячно можно получать 700-720 тысяч тонн угля в месяц, чего достаточно для того, чтобы обойтись без поставок из других источников.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что Украина должна нарастить собственную добычу природного газа и добиться полной энергетической независимости уже через 5 лет.

Как рассказал Правде.Ру экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на Украине нет ни нефти, ни газа в больших объемах. "Есть некие разговоры, что если какую-то найти новую технологию, то где-то глубже в земле что-то есть", — поделился Александр Охрименко.

"Я не вижу того драйва, который мог бы вытолкнуть экономику со дна. Мы уже не падаем, у нас уже дно. Самое страшное, если в это дно мы зайдем надолго. В идеальном варианте, если мы за 2014-2015 годы упали в общей сложности на 18 процентов по ВВП, было бы хорошо, чтобы хотя бы один год мы наросли на десять процентов. Тогда бы действительно это все подхватили. Но на сегодняшний момент меня больше всего пугает, что нет толчка для роста, а вот это болото может очень сильно затянуть. И тогда уже что-то развернуть будет сложно", — считает Александр Охрименко.

Напомним, Киев прекратил покупать газ у России в конце ноября 2015 года, продолжив закупки транзитного топлива в Евросоюзе. При этом глава Минэнерго Украины Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится на 45 долларов дороже, чем российский. А из-за конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Киев вынужден импортировать уголь из ЮАР, США и РФ.

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Темы уголь Донбасс Украина
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