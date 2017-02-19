ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком

ВСУ пошли в наступление под Донецком. Военные атаковали линию обороны ДНР в районе населенного пункта Спартак вечером в субботу. При этом, как сообщил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин, был открыт минометный огонь.

Фото: AP

В итоге ВСУ потеряли восемь человек ранеными и убитыми.

"ВСУ силами до двух взводов при поддержке минометного огня из района поселков Опытное и Пески предприняли попытку атаковать наши позиции в районе села Спартак. После понесенных потерь в количестве трех человек убитыми и пяти ранеными атакующие силы противника были отброшены на исходные позиции", — цитирует "Донецкое агентство новостей" Эдуарда Басурина.

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 2,5 тысячи раз, огонь велся по 30 населенным пунктам. Обесточена Донецкая фильтровальная станция, в связи с чем подача воды населению сокращена. Также была обстреляна бригада, которая выехала на восстановительные работы на станцию. К счастью, обошлось без потерь.

Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем. Он отметил, что всегда выступал за мирное урегулирование, однако напомнил Киеву, что у ДНР есть все ресурсы для военного разрешения конфликта.

В Кремле слова Захарченко назвали эмоциональной реакцией на провокации Киева.

Как сообщала "Правда.Ру", на днях представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправили приглашение провести личную встречу главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому. Темой обсуждения станет соблюдение минских соглашений.

Фото по теме 7 Фото На Западе увидели геноцид русских на Донбассе

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!