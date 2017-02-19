Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"

На Украине прозвучал призыв "превратить границу с Россией в непроходимый рубеж". Идею озвучил координатор общественного движения "Украинская патриотическая альтернатива" Виктор Горбач, выступая на народном вече по случаю третьей годовщины победы Евромайдана.

Фото: AP

Горбач также пригрозил, что если США и Великобритания не начнут представлять некие гарантии "территориальной целостности Украины", присоединение Киева к договору о нераспространении ядерного оружия будет недействительно. После этого, по словам Горбача, нужно будет разместить ракетные и космические силы на границе с РФ, передает "ПолитНавигатор".

"Украина имеет для этого все возможности, поскольку входит в пятерку стран, которые владеют замкнутым циклом производства космических ракет", — заявил Горбач.

Также в Киеве считают, что Украине должны компенсировать полную стоимость ядерного оружия, ликвидированного в результате присоединения к договору. Правда не говорят, кто именно.

Напомним, в 2014 году занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк озвучил идею построить на границе с РФ линию инженерных и фортификационных сооружений. Сперва проект назвали "Стена", а потом громко нарекли "Европейским валом".

Согласно проекту, граница на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

Правда, вылилось все это, как водится на Украине, в коррупционный скандал. Было возбуждено несколько дел о растрате. Да и саму "интеллектуальную" стену так и не построили. Реальное воплощение одного из самых дорогих государственных проектов возмутило не только парламентариев, но и простых украинцев. На попавших в сеть фотографиях перед пользователями предстали размытые паводками рвы и перекошенные заборы.

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