Украина решила продать "последние полкубометра" российского газа

Глава пресс-службы "Укртрансгаза" Максим Белявский разместил у себя на странице фотографию резервуара с "последним полкубометра российского газа", добавив, что Украине не закупает газ у России уже более года.

Фото: Facebook/Максим Білявський

Этот "экспонат" уйдет с молотка на аукционе в Киеве, который проведет 21 декабря группа Dixi, сообщает украинское издание "Корреспондент.net"

Вырученные от продажи средства обещано направить на помощь детскому дому в Северодонецке.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Киев, скорее всего, не будет покупать российский газ до конца зимы.

Как сообщала Правда.Ру, глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал о штрафных санкциях в отношении Украины, которые будут предприняты в том случае, если Киев начнет несанкционированный отбор транзитного газа.

Он отметил, что даже единичный случай несанкционированного отбора повлечет полное прекращение транзита.

В случае проигрыша в арбитражном суде Стокгольма украинская компания "Нафтогаз" будет обязана выплатить российскому "Газпрому" $38 миллиардов. По словам руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, данная сумма является неподъемной для компании.

Между тем "Нафтогаз" подготовил "план Б" на случай проигрыша "Газпрому" в суде. "Если "Газпром" сможет выиграть суд по иску о поставках газа из РФ на Украину, "Нафтогаз" должен будет компенсировать $38 миллиардов. В этом случае у Киева есть "план Б", - цитирует Коболева ТАСС. Правда, в чем именно заключается этот план, Коболев уточнять не стал.

На прошедшей неделе украинские чиновники с большим пафосом заявили об открытии "нового газового месторождения" на 35 млрд кубометров. Открытие было сделано на северо-западном шельфе Черного моря (Одесская область). Об этом сообщили в Госслужбе геологии и недр Украины.

И сделали свое открытие геологи, вышедшие в море на единственном имеющемся у Украины геологоразведочном судне "Искатель" как по заказу, сразу в тот самый день, когда премьер-министра Владимир Гройсман заявил о том, что Украине нужно решать газовый вопрос - "потреблять поменьше, а добывать побольше". И если с первым никакой проблемы нет - в крайнем случае можно просто отключить газ гражданам, то со вторым все сложнее. И тут случалось такое удачное открытие.

Однако вскоре стало понятно, что речь идет об "открытии", сделанном еще 32 года тому назад. И данные об этом месторождении имеются во всех архивах, не исключая украинские.

И самое неприятное в этой истории: большая часть территории, на которой геологи с "Искателя" сделали свое открытие, принадлежит Румынии: после недавнего суда Украина получила вокруг острова Змеиный только 12 миль. Ну. а обнаруженного на месторождении газа, если только его принадлежность Румыния не станет оспаривать, Украине хватит только на две зимы.