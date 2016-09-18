По атакам на дипмиссии РФ на Украине Киев высказался в своем стиле, ждем версию ОБСЕ

Отчета по ситуации с нападением на российские дипломатические миссии, которые были совершены на Украине, ждет Москва от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил постоянный представитель России в этой организации Александр Лукашевич.

Фото: скриншот с youtube.com

Об этом заявил постоянный представитель Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

«Мы ждём сейчас отчетов... ОБСЕ и о том, что произошло в ночь с 17 на 18 (сентября), и о вчерашнем дебоше, и о сегодняшних экстремистских действиях в отношении желающих проголосовать», - цитирует Лукашевича РИА-Новости.

При этом он уточнил, что председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер поручил СММ провести мониторинг ситуации с выборами рядом с российскими дипломатическими ведомствами на Украине.

Кроме того, он заявил, что действия украинских властей показывают отношение Киева к международным нормам и праву на волеизъявление.

Наблюдатели миссии ОБСЕ наблюдает 18 сентября за ходом выборов в Госдуму на территории Украины.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в ночь на субботу, 17 сентября, около 20 человек напали на российское посольство в Киеве. Здание дипмиссии забросали дымовыми шашками и обстреляли салютными установками. Местная полиция не смогла задержать нападавших или не захотела.

При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман охарактеризовал нападение на российское посольство в Киеве, как "мелкий инцидент", хотя и неприятный. Он заявил, что "охранная система будет выполнять свое задание в рабочем режиме".

В свою очередь, нападение на российское посольство в Киеве прокомментировала глава российского ЦИК Элла Памфилова. "Мы для этого сделали все, что должны были сделать, все бюллетени доставлены, участки подготовлены. Безопасность обязано обеспечить то государство, на территории которого они находятся... Надеюсь, что все будет нормально", - заявила глава ЦИК.

Однако уже в день выборов около десяти человек пытались загородить проход ко входу в здание посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах в Госдуму.

Несколько человек во главе с депутатом Киевского горсовета, бывшим народным депутатом-"свободовцем" Игорем Мирошниченко стали ломать ограждение здания посольства, скандируя при этом "Слава Украине".

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Сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии начали выстраиваться в шеренгу и окружать посольство, чтобы оттеснить протестующих. Украинским правоохранителям удалось разблокировать вход в здание посольства.

Беспорядки начались и в других городах Украины. По данным РИА Новости, представители запрещенной в РФ организации "Правый сектор" пришли к зданию консульства России в Одессе. Они также попытались не пропустить российских избирателей на голосование.

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