Пресс-секретарь Савченко: Надежда прекратила бессрочную голодовку в конце августа

Всего 20 дней продолжалась голодовка нардепа Верховной рады Надежды Савченко, которую она объявила в начале августа. Об этом сообщила в воскресенье ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе и помилованная указом президента России, объявила о начале бессрочной голодовки 2 августа текущего года из-за застоя в процессе освобождения пленных в результате конфликта на юго-востоке Украины. Она также принимала участие в пикетировании администрации президента Украины в связи с тем, что была недовольна остановкой обмена пленными.

"Надежда говорила, что будет голодать до первого результата. Она прекратила голодовку 23 августа после того, как президент встретился с матерями пленных, а 26 августа Надежда приняла участие в ужине в США", - цитирует слова Проторченко издание "Апостроф".

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

Сейчас она является депутатом Верховной рады Украины, входит в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Неоднократно Савченко заявила о том, что ей необходимо баллотироваться в президенты.

Однако если поначалу нардеп признавалась, что желание такое недостижимо, мол, народ "научился голосовать за гречку", то затем она поменяла свое мнение и заявила, что стать президентом ей необходимо: "Я отвечала, что не хочу, но я отвечала, что могу. А теперь я, наверное, отвечу, что, скорее всего, уже должна".

Надежда Савченко после возвращения на Украину, постоянно оказывается героиней новостей, делая громкие заявления, подчас довольно противоречивые, обличая при этом политику властей. Больше всего нардепа интересует ситуация на Донбассе.

Совсем недавно силовую операцию, которую киевские власти проводят на юго-востоке страны, Савченко назвала "бардаком", который необходимо закончить как можно скорее. В виде протеста она объявила голодовку до возобновления процесса освобождения пленных в результате конфликта на юго-востоке Украины.

Кто же может стоять за Савченко? Этот вопрос корреспондент Pravda.Ru обсудил с украинским политологом Владимиром Цыбулько, по мнению которого задача Савченко, скорее всего, сымитировать этакий околополитический люмпен, и не искать способы выхода из ситуации, а говорить о власти, как слабой и недееспособной.

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