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Источник Правда.Ру

Киев хочет засудить крымчан за участие в выборах Госдумы

Мир » Бывший СССР » Украина

18 сентября замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что в отношении организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму будут открыты уголовные дела. 

Киев хочет засудить крымчан за участие в выборах Госдумы

"Мы предупредили тех людей, которые будут принимать участие в организации мероприятий на территории оккупированного Крыма, про вероятность юридических последствий таких действий. Поскольку большинство людей, которые принимают участие в организации процедур на территории Крыма, находятся там, они граждане Украины. Мы будем инициировать перед некоторыми ведомствами Украины… открытие уголовных дел относительно тех лиц, которые занимались организацией проведения выборов", — цитирует Тука РИА Новости, ссылаясь на телеканал "112 Украина".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил дополнить санкционный список лицами, которые участвуют в выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, в том числе в него попадут члены избирательных комиссий.

В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. В Крыму, где выборы походят впервые, образовано три одномандатных округа, в Севастополе — один. Правом выбора обладает около 1,8 миллиона жителей полуострова.

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Темы Крым Украина Петр Порошенко выборы в Госдуму
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