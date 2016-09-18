Киев хочет засудить крымчан за участие в выборах Госдумы

18 сентября замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что в отношении организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму будут открыты уголовные дела.

"Мы предупредили тех людей, которые будут принимать участие в организации мероприятий на территории оккупированного Крыма, про вероятность юридических последствий таких действий. Поскольку большинство людей, которые принимают участие в организации процедур на территории Крыма, находятся там, они граждане Украины. Мы будем инициировать перед некоторыми ведомствами Украины… открытие уголовных дел относительно тех лиц, которые занимались организацией проведения выборов", — цитирует Тука РИА Новости, ссылаясь на телеканал "112 Украина".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил дополнить санкционный список лицами, которые участвуют в выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, в том числе в него попадут члены избирательных комиссий.

В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. В Крыму, где выборы походят впервые, образовано три одномандатных округа, в Севастополе — один. Правом выбора обладает около 1,8 миллиона жителей полуострова.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня