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Источник Правда.Ру

Россияне пока что смогли проголосовать на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

У российского посольства в Киеве, а также у генконсульств РФ в Харькове и Одессе и Львове обстановка спокойная, приняты усиленные меры безопасности.

Россияне пока что смогли проголосовать на Украине

Как сообщает "Интерфакс", к 8:00 у посольства РФ в Киеве образовалась очередь из 10 желающих проголосовать. При предъявлении паспорта желающих пускают на территорию посольства. Безопасность в данном районе усиленно охраняют сотрудники национальной полиции Украины и национальной гвардии. Территория посольства окружена металлическим заграждением.

В Харькове на улице Максимилиановской, где находится генеральное консульство РФ, и на прилегающих к ней улицах также предприняты повышенные меры безопасности. Сотрудники полиции, бойцы национальной гвардии Украины, а также кинологи с собаками патрулируют территорию. Во Львове обстановка возле здания генерального консульства РФ также спокойная.

В Одессе возле здания генерального консульства РФ находятся 20 сотрудников национальной полиции Украины. Представителей националистических организаций возле здания генконсульства нет, однако они обещали прибыть к дипломатическому учреждению позже.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выборы в Госдуму на территории российских дипломатических учреждений на Украине состоятся. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что украинская сторона обязана гарантировать безопасность дипломатических учреждений по Венской конвенции.

Петр Порошенко 10 сентября заявил о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. По словам официального представителя МИД Украины Марьяны Бецы, Украина таким образом выразила очередной протест России по поводу намерений провести выборы в Крыму, который Украина считает "оккупированной территорией".

Как рассказал ранее Правде.Ру директор Института анализа и менеджмента политики в Киеве Руслан Бортник, препятствовать решению Украины будет сложно. "К местам голосования могут прибыть правые радикалы и физически не допускать людей. Нападения с их стороны неоднократно случались и раньше. Никто не помешает сделать это снова. Людям физически не позволят принять участие в выборах", — сказал Руслан Бортник.

Напомним, 17 сентября около 20 человек напали на российское посольство в Киеве. Здание дипмиссии забросали дымовыми шашками и обстреляли салютными установками. Местная полиция не смогла задержать нападавших.

"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии", — рассказал представитель посольства РФ в Киеве. Отмечается, что ночное нападение на посольство было организовано с целью сорвать выборные мероприятия в воскресенье. На территории посольства будет располагаться избирательный участок для россиян".

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Темы Украина выборы в Госдуму
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