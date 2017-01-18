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Источник Правда.Ру

Савченко решилась отдать Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. По ее словам, другого мирного пути она пока не видит.

Савченко решилась отдать Крым

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим… Они должны отказаться от Крыма, — заявила Савченко в эфире телеканала "112 Украина". — ​Крым — это очередное Приднестровье. Отказаться от него ради Донбасса, следует, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал задачу на год: восстановить суверенитет в Донбассе и вернуть Крым. По его словам, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Глава украинского МВД отметил, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени. "После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей", — цитирует его ТАСС.

Напомним, в марте 2014 года, по итогам проведенного общенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России. За воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа президент России Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.

Все это время Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией", при этом не гнушаясь самых разных провокаций по отношению к жителям Республики.

В ответ на притязания Украины, Россия заявляла, что жители Крыма стали россиянами по собственной воле, вполне демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно, и выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", — заявил он в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", который вышел в эфир телеканала Рен ТВ.

Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что "едва ли кто-то мог предположить, что жители полуострова так быстро забудут, что такое Украина, и как это — жить на Украине".

По его словам, интеграция идет очень быстрыми темпами, а экономика Крыма уже "адаптировалась к российским стандартам". "И это также произошло быстрее, чем мы предполагали. Предприятия Крыма переориентировались на российский рынок. Наши бизнесмены приспосабливаются к российскому рынку, находят его преимущества и активно пользуются ими", — заявил председатель крымского парламента.

Самое главное, считает Константинов, что за два с половиной года после вхождения Крыма в состав РФ "интеграция произошла в головах людей". "Сегодня совершенно невозможно представить нас в составе той Украины, какой она стала за последние три года. Те, кто незаконно захватил власть в этой стране, превратили её в генератор ненависти, рассадник неонацизма и терроризма", — сказал Константинов ТАСС.

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