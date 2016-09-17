Неизвестные напали на посольство РФ в Киеве

В ночь на субботу около 20 человек напали на российское посольство в Киеве. Здание дипмиссии забросали дымовыми шашками и обстреляли салютными установками. Местная полиция не смогла задержать нападавших или не захотела.

"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии", — рассказал представитель посольства РФ в Киеве.

Есть основания полагать, что украинские радикалы таким образом пытаются накалить обстановку в канун выборов в России.

Напомним, что ранее 10 сентября президент Порошенко попросил главу украинского МИД Павла Климкина сообщить Москве, что проведение выборов в Госдуму России на территории Украины невозможно.

В то же время Верховная рада в минувший четверг обратилась к международному сообществу с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Госдуму, которые пройдут 18 сентября, а также призвала ни при каких обстоятельствах не признавать результаты этих выборов на территории Крыма и Севастополя.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет реагировать на возможное решение иностранных парламентов о непризнании выборов в Крыму и принимать его во внимание.

После заявления Петра Порошенко о невозможности голосования россиян на Украине в рамках выборов в Госдуму РФ, российская организация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" намерена обратиться в Совет по правам человека ООН и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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