ЭКСПЕРТ: силой объединить Украину невозможно

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путём.

Он отметил, что всегда выступал за мирное урегулирование, однако напомнил Киеву, что у ДНР есть все ресурсы для военного разрешения конфликта.

В Кремле слова Захарченко назвали эмоциональной реакцией на провокации Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит Минским договоренностям. Песков полагает, что заявление Захарченко было сделано под влиянием "продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса".

Он добавил, что Россия как гарант минских соглашений продолжит делать все возможное, чтобы вывести конфликт на юго-востоке Украины в мирное русло.

Слова Захарченко "Правде.Ру" прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Я понимаю эмоциональность этих заявлений, но силовым методом проблему не решить. Во-первых, не решат. Во-вторых, минские соглашения будут нарушены. Они и так сложны в исполнении. А здесь это будет реально обвинение России в открытой агрессии и прочее — и ничего вы не сделаете. Всегда будут рассматривать эти попытки как участие России.

Надо набираться терпения, все делать с участием международной общественности. Особенно жду сейчас реакции США и Дональда Трампа — чтобы прекратили стрелять.

Я понимаю эти эмоции и заявления. Стреляют — надо какой-то ответ давать. Там гибнут дети, внуки, 110-115 детей уже погибло за время конфликта. Но это будет еще большая беда, которая абсолютно не достигнет своего результата.

Силой объединить Украину невозможно. И надо делать ДНР и ЛНР более привлекательными. Надо объединять Украину, необходимо, чтобы этот проект поглотил саму Украину, чтобы там люди видели: вот эта власть правильная, вот она дает возможность развиваться, она справедливая, она старается все делать для людей. И тогда люди будут сравнивать.

Они же видят, как угнетает сегодня украинская власть и Порошенко украинцев, она же их уничтожает. Это же террор. Но во время войны невозможно сказать, что какая-то власть лучше и справедливее, потому что идет война. Во время войны и там, и там люди страдают. Поэтому надо прекратить стрельбу. Дать надежду, что есть возможность создать государство заинтересованных людей. Не олигархов, а заинтересованных людей.

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