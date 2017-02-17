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Источник Правда.Ру

Представители миссии ОБСЕ встретятся с главами ДНР и ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены провести встречу с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Темой обсуждения станет соблюдение минских соглашений.

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"СММ ОБСЕ приветствует готовность господина Захарченко и господина Плотницкого принять настойчивое приглашение от СММ", — сказано на официальной странице СММ ОБСЕ в микроблоге в твиттере в пятницу.

Напомним, ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путём.

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путём. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", — сказал Захарченко.

В Кремле слова Захарченко назвали эмоциональной реакцией на провокации Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит Минским договоренностям. Песков полагает, что заявление Захарченко было сделано под влиянием "продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса".

Тем временем Александр Захарченко заявил, что ДНР не станет отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе до тех пор, пока это не сделают украинские военные.

"Я, как глава Донецкой народной республики, ответственно заявляю, что не отдам приказ об отведении ни одного танка, ни одного миномета, пока мы не убедимся в том, что украинские военные свою технику отведут", — сказал Захарченко на брифинге в Луганске. "Мне дорога жизнь каждого моего солдата", — добавил он.

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