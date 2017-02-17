МВД Украины уничтожит организаторов блокады Донбасса

В Донецкой области, в городе Бахмуте, спецназ готовится к штурму редута "Запорожье", выступающего одной из важных частей донбасской блокады.

источник Pravda.Ru

При этом в редуте ведут подготовку к обороне. Радикалы, ответственные за блокаду, открыто угрожают служащим украинского МВД, передает "Российский Диалог". Издание сообщает, что "радикалы изъявили желание мстить силовикам за то, что их товарищи прольют кровь в ходе атаки".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", 25 января п﻿редставители так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Свои действия радикалы объяснили тем, что нужно прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР.

В стране ввели режим ЧС. Премьер Украины Владимир Гройсман назвал действия по блокированию поставок недопустимыми и направленными на "подрыв экономической ситуации в стране". Он призвал протестующих разблокировать вагоны с углем.

К слову, на Украине уже не так радужно и патриотично относится к инициаторам блокады. Люди понимают, что действия радикалов могут стать тяжким ударом для государственной экономики. Ранее президент Украины говорил о том, что потери из-за блокады составят два миллиарда долларов, возможны перебои с поставками тепла в жилые дома многих городов страны.

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