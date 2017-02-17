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С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем

Мир » Бывший СССР » Украина

Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сообщили о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путём.

С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР сделали заявление
Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Источник: politnavigator.net

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путём. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", — приводит "Интерфакс" слова Захарченко.

Напомним, ранее главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что разработали программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса.

По их словам, районы сейчас поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей.

"С одной стороны, Захарченко и Плотницкий объявили про некую гуманитарную составляющую - ведь дети все равно из других областей учатся у нас в Донецке и Луганске, у нас тут дешевле образование. И лечатся многие - у нас это тоже дешевле",- заявил Pravda.ru политолог из ДНР Роман МАНЕКИН.

"С другой стороны, Захарченко по свойственной ему брутальности объявил готовность о взятии областей для решения проблемы с помощью военной силы. Увы, сейчас соотношение стрелкового оружия, сил и техники у украинских вооруженных сил в пять раз превышает наши. И, на самом деле, при наступлении должно быть преимущество у атакующей стороны, а его у нас пока нет",- добавил он.

"Но есть фундаментальная вещь, которая состоит в том, что есть Конституции ЛНР и ДНР.  В них четко прописано, что территории республик находятся в рамках территорий бывших Донецка и Луганска. Мы на этом настаивали всегда в самых стрессовых, самых тяжелых ситуациях, и настаиваем и сегодня. И никогда не признаем контроль Украины над этими территориями",- напомнил эксперт.

"Представители минской группы, в том числе, и Захарченко и Плотницкий, на сегодняшнем брифинге сделали шаг в нашем направлении. Сейчас они были вынуждены радикализировать заявления  - мы признаем существование ЛНР и ДНР только в рамках бывших Донецких и Луганских областей. Но вряд ли руководство республик сейчас решит атаковать ВСУ, не имея на это превосходящего ударного кулака",- заключи политолог.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", следственный комитет России собрал доказательства преступлений киевских властей против мирного населения на востоке Украины. Дела по факту обстрелов и бомбежек возбуждаются с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе. Материалы могут быть в дальнейшем направлены в международные суды либо специально созданный трибунал. В СК уверены, что рано или поздно виновные понесут наказание.

Причем президент Украины Петр Порошенко, несмотря на то, что в геноциде жителей Донбасса его обвиняют уже и иностранные наблюдатели — к примеру, миссия ОБСЕ — все еще говорит о том, что вернет Донбасс дипломатическим путем. Впрочем, расхождение слов украинского лидера с его делами уже мало кого удивляет.

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